'У Росії краще': Алієв зробив безглузде визнання про Україну

Колишній футболіст київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв упевнений, що у наших північних сусідів справи зі спортом йдуть в кілька разів краще.

"У нас був футбол, а зараз вже і футболу немає. Немає ніякого виду спорту: ні волейболу, ні футболу, ні хокею. Нічого немає. Був один вид спорту – футбол, і той угробили. Якщо порівняти Росію і Україну, у них високий рівень, а у нас низький в плані спорту. У нас дуже багато олігархів. Так ви створіть спорт. Створіть волейбол, хокей з м'ячем, з шайбою, футбол зробіть, побудуйте палаци, манежі. Зробіть так, щоб спорт розвивався в країні. а у нас крадуть і відвозять", – сказав Алієв, в ефірі SportArenaTV.

Вболівальники в мережі висміяли таке безглузде заяву колишнього спортсмена, який кілька разів ставав учасником скандалів, пов'язаних з алкоголем.

"Збірна України виходить зі складної групи на Євро-2020 з першого місця, українські гравці грають в топ-чемпіонатах, саме грають, молодіжна збірна стала чемпіонами світу. Так, в Україні футболу немає. Алкаш ображений", - пишуть користувачі.

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Алієв 12 вересня погрожував поліцейському, використовуючи нецензурну лексику. Причиною нервовоїповедінки стала зупинка патрульними автомобіля, в якому їхали Алієв і його друзі.

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