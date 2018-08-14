Алієв назвав найбільші штрафи і премії в "Динамо"

Екс-гравець київського "Динамо" і збірної України з футболу Олександр Алієв розповів, що розміри штрафів в київському клубі становили астрономічні суми.

"Мій найбільший штраф в "Динамо" був $ 70 тисяч? Ви нічого не знаєте, Ігор Михайлович Суркіс карав на $100 тисяч. Але потім ми зіграли добре гру, я знав, коли до нього підійти, і він пробачив. Скільки заробляв? Не скажу, що ми заробляли більше всіх в Україні. Найбільші преміальні - $ 45 тисяч за гру. Коли з "Валенсією" грали, з ПСЖ. Куди їх відразу витратити? Хіба що в казино піти", - цитує Алієва sport.ua.

Відзначимо, що недавно Алієв різко відреагував на розмови про його постійнi порушення режиму під час кар'єри в столичному клубі. На думку півзахисника, негативний імідж був створений засобами масової інформації.