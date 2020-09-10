"Альбасете" не вдається перепідписати Зозулю, варіант з "Динамо" реальний – ЗМІ

Іспанський клуб "Альбасете" не може продовжити контракт з українцем Романом Зозулею через новi фінансовi правила ліги, які ставлять місцеві клуби в жорсткі рамки, повідомляє портал 5 mas el descuento.

Автори стверджують, що сам Роман готовий піти на зниження заробітної плати, та й при цьому команді не вдається вписатися у встановлений фінансовий лiмiт.

За інформацією іспанських ЗМІ, "Альбасете" хоче перепідписати своїх двох найбільш високооплачуваних футболістів – Романа Зозулю і Альфредо Ортуньо.

У разі невдачі найближчим часом можна очікувати трансфер українця в інший клуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зозулею зацікавилося київське "Динамо". Нещодавно стало відомо, що трансфер Романа залежить від виходу столичного клубу в Лігу чемпіонів і трансферу Супряги.

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