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26 жовтня • оновлено в 11:09
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Зозуля суперголом на останній секунді приніс перемогу своїй команді

3.4т Читати матеріал російською

Удар на останніх секундах українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі приніс перемогу його команді в 13-му турі Сегунди (другого за силою дивізіону чемпіонату Іспанії з футболу).

Роман Зозуля

Роман Зозуля

29-річний киянин в грі проти лідера "Кадіса" при рахунку 0:0 в додатковий час чудово зіграв у воротарському майданчику, суперударом головою замкнувши подачу з кутового.

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Відзначимо, що це другий переможний гол Романа поспіль. Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня форвард збірної України відзначився ефектним ударом в грі проти "Фуенлабради" (1:0).

28 вересня Зозуля забив головою з 16 метрів в 8-му турі другого дивізіону чемпіонату Іспанії.

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Роман Зозуля
Місце
Іспанія
Тег
Альбасете
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