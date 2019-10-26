Зозуля суперголом на останній секунді приніс перемогу своїй команді

Удар на останніх секундах українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі приніс перемогу його команді в 13-му турі Сегунди (другого за силою дивізіону чемпіонату Іспанії з футболу).

Роман Зозуля

29-річний киянин в грі проти лідера "Кадіса" при рахунку 0:0 в додатковий час чудово зіграв у воротарському майданчику, суперударом головою замкнувши подачу з кутового.

Відзначимо, що це другий переможний гол Романа поспіль. Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня форвард збірної України відзначився ефектним ударом в грі проти "Фуенлабради" (1:0).

28 вересня Зозуля забив головою з 16 метрів в 8-му турі другого дивізіону чемпіонату Іспанії.

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