"Мені вдалося!" Зірка "Кварталу" епічно затролив "Шахтар"

Зірка студії "Квартал 95" Олександр Пікалов відвідав вечірку донецького "Шахтаря" у футболці найлютішого ворога "гірників" – київського "Динамо".

У ефірі програми "Світське життя" на телеканалі "1+1" актор також пояснив, чому ходить не на всі матчі улюблених команд, пише "Динамо" Київ.

Олександр Пікалов (праворуч) Динамо Київ

"Мені вдалося! Я живий-здоровий. Дістають мені футболісти квитки на матчі? Ні, на їхні гумористичні шоу я купую сам. Їхні шоу смішніші за наші. Вибачте, хлопці! Я вболівальник, але на далекі виїзди не літаю – побоююсь літаків і нічого не бачу, "лікуюся" ще в польоті, і куди б не літав – потім не пам'ятаю. А якщо близенько – я завжди на стадіоні", – сказав Пікалов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна заінтригувала фанатів натяком на майбутнє весілля.

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