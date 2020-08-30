Ахметов звернувся до жителів Донецька, згадавши "Донбас Арену"

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов привітав жителів Донецька з днем міста.

Ринат Леонідович зазначив, що рідне місто завжди в серцях його жителів, як би довго не тривала розлука, згадавши легендарний стадіон.

"Вірю, прийде час, і в наш Донецьк повернеться довгоочікуваний мир, а з ним повернуться і надії, і амбітні перспективи, і переповнені трибуни "Донбас Арени". Зі святом вас, дорогі донеччани. З Днем шахтаря і Днем міста", – цитує звернення Ахметова пресслужба "Шахтаря".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луческу розповів, як Ахметов відреагував на його перехід в "Динамо". За словами головного тренера киян, він подзвонив президенту "Шахтаря" відразу після підписання контракту.

Крім того, президент "Динамо" Ігор Суркіс розкрив зміст розмови з президентом Рінатом Леонідовичем, яка відбулася після запрошення Мірчі Луческу в тренерський штаб київської команди.