Ахметов звернувся до жителів Донецька, згадавши 'Донбас Арену': спортивні підсумки 30 серпня

У Білорусі ОМОН побив і затримав футболістів, а президент "Шахтаря" Рінат Ахметов звернувся до донеччан, згадавши про "Донбас Арені".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 30 серпня.

Крім того, фото головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка викликало фурор в мережі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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