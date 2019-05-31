Ахметов висловився про "Донбас Арену": спортивні підсумки 30 травня

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов висловився про "Донбас Арену", а промоутер Едді Хірн озвучив несподівані деталі бою Усик — Джошуа. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 30 травня.

Крім того, молодіжна збірна України виграла групу на чемпіонаті світу з футболу-2019 у Польщі. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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