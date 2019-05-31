ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Ахметов висловився про "Донбас Арену": спортивні підсумки 30 травня

1.9тЧитати матеріал російською

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов висловився про "Донбас Арену", а промоутер Едді Хірн озвучив несподівані деталі бою Усик — Джошуа. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 30 травня.

Крім того, молодіжна збірна України виграла групу на чемпіонаті світу з футболу-2019 у Польщі. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

"Трагічні події": Ахметов зробив заяву про "Донбас Арену"

Україна виграла групу на чемпіонаті світу з футболу U-20

Усик — Джошуа: з'явилися несподівані дані про бій

Магічний трюк Федерера зібрав 4 млн переглядів

Досвідченого українського супертяжа побив боксер-дебютант: опубліковано відео

В інвалідному візку: Блохін шокував появою на фіналі Ліги Європи — відеофакт

Перед фіналом Кубка Англії я плакав через рішення Компані — зірка збірної України Зінченко

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Рінат АхметовОлександр УсикЕнтоні ДжошуаЕдді Хірн
Тег
ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

op-