Ахметов відреагував на смерть легендарного футболіста "Шахтаря"

Максим Іншаков Футбол 12:20, 3.10.2020

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов висловив співчуття рідним і близьким Сергія Ателькіна.

Легендарний футболіст донецького клубу помер у віці 48 років через проблеми з серцем.

"Звістка про смерть Сергія стало справжнім ударом для всього футбольного клубу "Шахтар", для мільйонів наших уболівальників і для мене особисто. Важко висловити словами, як всі ми співпереживаємо втрати. Таких людей, як Сергій, мало! Ми пам'ятаємо і запам'ятаємо його як достойного людину і талановитого футболіста. Ім'я Сергія назавжди увійшло в історію "Шахтаря"! Вічна пам'ять!" – йдеться в повідомленні на сторінці "гірників" в Facebook.

Рінат Ахметов висловив співчуття рідним Сергія Ателькіна
Facebook "Шахтаря"
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