Ахметов відреагував на смерть легендарного футболіста "Шахтаря"

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов висловив співчуття рідним і близьким Сергія Ателькіна.

Легендарний футболіст донецького клубу помер у віці 48 років через проблеми з серцем.

"Звістка про смерть Сергія стало справжнім ударом для всього футбольного клубу "Шахтар", для мільйонів наших уболівальників і для мене особисто. Важко висловити словами, як всі ми співпереживаємо втрати. Таких людей, як Сергій, мало! Ми пам'ятаємо і запам'ятаємо його як достойного людину і талановитого футболіста. Ім'я Сергія назавжди увійшло в історію "Шахтаря"! Вічна пам'ять!" – йдеться в повідомленні на сторінці "гірників" в Facebook.