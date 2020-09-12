Агент Зозулі назвав ймовірність його переходу в "Динамо"

За твердженням агента українського форварда іспанського "Альбасете" Романа Зозулі Володимира Кузьменка, повернення його підопічного в "Динамо" малоймовірно.

В ефірі програми "Футбольний формат" була озвучена цифра в 1-2%.

"Я зв'язався з його агентом, Володимиром Кузьменком і він відзначив, що перехід в "Динамо" найменш ймовірний. Фактично, ця тема зараз не розглядається і в Зозулі є пропозиція від інших клубів, не іспанських. Кузьменко оцінює ймовірність переходу Романа в "Динамо" в 1-2%", – повідомив експерт передачі Олег Ящук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Альбасете" не може продовжити контракт із Зозулею через новi фінансовi правила ліги, які ставлять місцеві клуби в жорсткі рамки

За відомістю різних ЗМІ, Зозулею зацікавилося київське "Динамо". Нещодавно стало відомо, що трансфер Романа залежить від виходу столичного клубу в Лігу чемпіонів і трансферу Супряги.

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