Футбольний агент Алан Прудніков, який представляє інтереси українського півзахисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка, заявив, що інтерес до футболіста з боку російських клубів є виключно слухом.

У п'ятницю, 18 грудня, в різних виданнях з'явилася інформація, що українець може покинути "Сіті" в зимове трансферне вікно і продовжити кар'єру в однієї з команд російської Прем'єр-ліги (РПЛ).

"Інтерес до Саші з РПЛ? Це чутки, не бачу сенсу їх коментувати", – цитує Пруднікова sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" з "Уфи" в 2016 році за 2 мільйони євро.

У 2019-му був оформлений новий контракт із "містянами" до літа 2024 року.

Відмінна гра українця за національну збірну і клуб відобразилась на вартості гравця, яка виросла відразу на 5 мільйонів євро.

Спільно з Андрієм Ярмоленком Зінченко розділяє перше місце серед найдорожчих українських футболістів за версією авторитетного ресурсу Transfermarkt. Вартість кожного з футболістів оцінили в 20 мільйонів євро.