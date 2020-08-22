Агент Ярмоленка озвучив долю футболіста в "Вест Хемі"

Максим Іншаков Футбол 22:16, 22.08.2020 Оновлено: 22:21, 22.08.2020

Агент українського форварда "Вест Хеєм" Андрія Ярмоленка заявив, що футболіст не збирається залишати "Вест Хем".

Шаблій для відеожурналу Yellow прокоментував інформацію про те, що 30-річний футболіст нібито йде з англійської команди.

"Все добре, він проходить підготовку до сезону разом з клубом. Все нормально, ніхто нікуди не збирається йти. Ніхто його не збирається продавати. В клубі у нього все добре", – сказав Шаблій в ефірі телеканалу "Футбол 1".

У минулому сезоні чемпіонату Англії в Прем'єр-лізі Ярмоленко провів 23 матчі, забив 5 голів і зробив 1 гольову передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гол Ярмоленко в матчі з "Челсі" (3: 2) в 32-му турі англійської Прем'єр-ліги визнаний кращим голом "Вест Хема" в сезоні АПЛ 2019/20 за версією авторитетного порталу football.london.

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