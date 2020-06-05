Агент Реброва відреагував на можливий прихід тренера в "Динамо"

Агент наставника "Ференцвароша" Сергія Реброва Шандор Варга прокоментував чутки, що з'явилися в ЗМІ, про те, що київське "Динамо" зацікавлене в запрошенні українця на пост тренера.

"Пропозиція від "Динамо"? Її не було, але ми ввічливі люди і можемо його розглянути, як і будь-яку іншу пропозицію. Що стосується "Динамо", то ні я, ні Сергій не втрачаємо зв'язок з його рідним клубом, ми підтримуємо стосунки з сім'єю Суркісів", – цитує слова Варги видання meta-ratings.com.ua.

Сергій Ребров зараз тренує "Ференцварош" Фокус

Він зазначив, що за Ребровим стежить не тільки київський клуб, а й кілька інших команд із Англії, Саудівської Аравії, Китаю, проте сам тренер щасливий у Будапешті.

"Дійсно, крім київського "Динамо" претендентами на Сергія Реброва називаються ще кілька клубів, в тому числі з Англії, Саудівської Аравії, Китаю. Вже кілька разів виходив на зв'язок президент "Фенербахче". У Туреччині добре його пам'ятають, він там грав, вони стежать за тренерськими успіхами Реброва. У Сергія Реброва чинний контракт з "Ференцварошем" ще на три роки. Він щасливий у Будапешті, поруч з ним його сім'я і клуб теж задоволений його роботою", – розповів Варга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією ЗМІ Ребров є одним з двох головних претендентів на пост головного тренера "Динамо".