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5 червня • оновлено в 18:20
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Агент Реброва відреагував на можливий прихід тренера в "Динамо"

  • Сергій тренував київський клуб у 2014-2017 роках

  • Йому вдалося по два рази виграти чемпіонат і Кубок України й один раз здобути перемогу в Суперкубку

  • Залишивши "Динамо", він протягом одного сезону працював у Саудівській Аравії, де став віце-чемпіоном з "Аль-Ахлі"

  • Перейшовши у "Ференцварош", Ребров у першому сезоні виграв з командою чемпіонство

2.4т
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Агент наставника "Ференцвароша" Сергія Реброва Шандор Варга прокоментував чутки, що з'явилися в ЗМІ, про те, що київське "Динамо" зацікавлене в запрошенні українця на пост тренера.

"Пропозиція від "Динамо"? Її не було, але ми ввічливі люди і можемо його розглянути, як і будь-яку іншу пропозицію. Що стосується "Динамо", то ні я, ні Сергій не втрачаємо зв'язок з його рідним клубом, ми підтримуємо стосунки з сім'єю Суркісів", – цитує слова Варги видання meta-ratings.com.ua.

Сергій Ребров зараз тренує "Ференцварош"

Сергій Ребров зараз тренує "Ференцварош"

Фокус

Він зазначив, що за Ребровим стежить не тільки київський клуб, а й кілька інших команд із Англії, Саудівської Аравії, Китаю, проте сам тренер щасливий у Будапешті.

"Дійсно, крім київського "Динамо" претендентами на Сергія Реброва називаються ще кілька клубів, в тому числі з Англії, Саудівської Аравії, Китаю. Вже кілька разів виходив на зв'язок президент "Фенербахче". У Туреччині добре його пам'ятають, він там грав, вони стежать за тренерськими успіхами Реброва. У Сергія Реброва чинний контракт з "Ференцварошем" ще на три роки. Він щасливий у Будапешті, поруч з ним його сім'я і клуб теж задоволений його роботою", – розповів Варга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією ЗМІ Ребров є одним з двох головних претендентів на пост головного тренера "Динамо".

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Шандор Варга Сергій Ребров
Тег
ФК Динамо Київ
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