Агент пояснив, навіщо Луческу зробив заяву про те, що йде з "Динамо"

Агент наставника київського "Динамо" Мірчі Луческу Аркадій Запорожану заявив, що 75-річний фахівець залишається на посаді тренера "біло-синіх".

У коментарі "Р-Спорт" Запорожану підтвердив, що Луческу був стурбований реакцією ультрас киян на його призначення і вирішив показати, що не тримається за крісло.

"Це була особиста переписка між ним та Ігорем Михайловичем Суркісом. Ця розмова була ще в суботу. Будемо з'ясовувати, як це потрапило в пресу. Якщо хтось захоче побачити, то я все можу показати. У нас у вівторок о 9:30 літак на Київ. Луческу – головний тренер "Динамо". Цим листом він хотів показати, що він не тримається за крісло тренера. Він хотів показати, що не заради грошей прийшов. Якщо його прихід може нашкодити "Динамо", то він спокійно піде. Імідж клубу набагато дорожчий", – заявив агент румунського тренера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в румунських ЗМІ з'явилася заява за підписом Мірчі Луческу, в якій він повідомив про рішення піти з "Динамо". Пізніше президент киян Ігор Суркіс спростував відставку румунського тренера.