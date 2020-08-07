Агент "нового Шевченка" прокоментував чутки про його переїзд до Італії

Агент нападаючого "Динамо" Владислава Супряги Іван Пироженко розповів, що в послугах його клієнта зацікавлені багато європейських команд, і спростував чутки про контакти з "Болоньєю".

"Серія А є мрією для багатьох молодих гравців, які пам'ятають фантастичну кар'єру Андрія Шевченка в "Мілані". Багато клубів, не тільки італійських, відправили своїх скаутів, щоб вони спостерігали за Владиславом. Ми ведемо переговори з двома командами, але "Болонья" не входить до їхнього числа. Зараз вартість Супряги становить 13-15 мільйонів євро", – цитує Пироженка видання Calciomercato.

Він заявив, що вони з футболістом прийняли рішення залишитися в "Динамо" ще на рік.

"Я не знаю, хто розпускає ці чутки, але 90% з них не відповідають дійсності. Я спілкувався з Владиславом, і ми прийняли рішення залишитися в Україні ще на рік, дізнавшись про прихід Луческу в "Динамо". Його досвід і авторитет допоможуть Супрязі краще підготуватися до переїзду в Європу. Це наша стратегія, але життя непередбачуване – ніколи не знаєш, що може трапитися", – додав Пироженко.

Нагадаємо, що сенегальський агент Ібрагім Сонко, який раніше виступав в англійській Прем'єр-лізі та збірній країни, заявив, що нападник столичного клубу може стати "новим Шевченком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник "Динамо" Віталій Миколенко зацікавив знамениті команди з Англії та Італії.