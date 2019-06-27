Африканський футболіст зробив "промах тисячоліття" - опубліковано відео

Нападник збірної Зімбабве Ноуледж Мусон не забив із п'яти метрів у матчі Кубка Африки проти національної команди Уганди.

На 51-й хвилині зустрічі за рахунку 1:1 форвард із лінії воротарського майданчика влучив у поперечину. Газета The South African назвала епізод "промахом тисячоліття".

Матч завершився з рахунком 1:1. Після двох турів Кубка Африки збірна Зімбабве розташовується на третьому місці в групі А, маючи в активі одне очко. У плей-офф турніру виходять команди, що зайняли в групах перше і друге місце, а також чотири найкращі команди, що посіли треті місця. Вони визначаються за кількістю очок, набраних на груповому етапі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в квітні цього року в матчі юнацьких команд московського "Спартака" і "Орландо Пайретс" на турнірі Future Champions в ПАР було забито найнезвичайніший пенальті року.

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