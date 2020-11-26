Адвокат Марадони: швидка їхала понад пів години, я буду вимагати розслідування

Михайло Морозов Футбол 16:25, 26.11.2020 Оновлено: 17:17, 26.11.2020

Адвокат легендарного футболіста Дієго Марадони, який помер у середу, 25 листопада, Матіас Морла жорстко розкритикував дії есктренних служб.

На своїй сторінці в Twitter він написав, що буде вимагати розслідування, оскільки машина швидкої допомоги їхала до дому його клієнта понад пів години. Крім того, адвокат зазначив, що ніхто не доглядав за Марадоною протягом 12 годин.

"Я шокований, що протягом 12 годин за моїм другом не доглядав ніхто зі спеціального персоналу. Швидка допомога їхала до Дієго понад пів години, що є злочинним ідіотизмом. Я цього так не залишу і буду вимагати розслідування", – заявив Морлі.

Матіас Морла заявив, що буде вимагати розслідування
Twitter Матіаса Морлі

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі подробиці смерті Марадони.

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