Адвокат Кокоріна знайдений мертвим

Адвокат Андрій Ромашов, який представляв у суді інтереси російського футболіста Олександра Кокоріна, знайдений мертвим. На момент смерті юрист перебував на дачі в Підмосков'ї.
Джерело з оточення Ромашова розповіло ТАСС, що у чоловіка були проблеми з серцем.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва визнали винними в побитті чиновника Мінпромторгу РФ і водія журналістки "Першого каналу". Форварду "Зеніту" дали півтора роки в'язниці, а його другу – один рік і п'ять місяців.
8 жовтня 2018-го Кокорін і Мамаєв у компанії друзів напали на чиновника в кав'ярні. Кокорін ударив Дениса Пака стільцем по голові, через що той отримав струс мозку.
Футболісти звинувачувалися за статтями КК РФ "побої" і "хуліганство". Їм загрожувало до 7 років позбавлення волі.
11 жовтня Тверський суд Москви виніс рішення заарештувати Кокоріна і Мамаєва. Пізніше колишній зек розповів, що чекає знаменитих спортсменів у в'язниці.
Крім того, через деякий час з'явилися нові подробиці бійки.
6 лютого, під час оголошення вироку у справі Олександра Кокоріна і його брата Кирила, розридалася мати спортсмена.
6 вересня Кокоріна і Мамаєва звільнили за УДЗ.
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!