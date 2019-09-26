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27 вересня • оновлено в 19:04
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Адвокат Кокоріна знайдений мертвим

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Адвокат Андрій Ромашов, який представляв у суді інтереси російського футболіста Олександра Кокоріна, знайдений мертвим. На момент смерті юрист перебував на дачі в Підмосков'ї.

Адвокат Кокоріна знайдений мертвим

Джерело з оточення Ромашова розповіло ТАСС, що у чоловіка були проблеми з серцем.

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Особа
Олександр Кокорін
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ага проблемы с сердцем)))))))и с чрками))))
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