Адвокат Кокоріна знайдений мертвим

Адвокат Андрій Ромашов, який представляв у суді інтереси російського футболіста Олександра Кокоріна, знайдений мертвим. На момент смерті юрист перебував на дачі в Підмосков'ї.

Джерело з оточення Ромашова розповіло ТАСС, що у чоловіка були проблеми з серцем.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва визнали винними в побитті чиновника Мінпромторгу РФ і водія журналістки "Першого каналу". Форварду "Зеніту" дали півтора роки в'язниці, а його другу – один рік і п'ять місяців.

8 жовтня 2018-го Кокорін і Мамаєв у компанії друзів напали на чиновника в кав'ярні. Кокорін ударив Дениса Пака стільцем по голові, через що той отримав струс мозку.

Футболісти звинувачувалися за статтями КК РФ "побої" і "хуліганство". Їм загрожувало до 7 років позбавлення волі.

Крім того, через деякий час з'явилися нові подробиці бійки.

6 лютого, під час оголошення вироку у справі Олександра Кокоріна і його брата Кирила, розридалася мати спортсмена.