Абсолютна рівність: як збірна України грала з Польщею. Відео

Михайло Морозов Футбол 16:58, 11.11.2020 Оновлено: 16:58, 11.11.2020

Контрольний поєдинок Польщі та України, який відбудеться в середу, 11 листопада, стане дев'ятим матчем між збірними в історії.

До цього моменту вони зустрічалися вісім разів (п'ять протистоянь носили офіційний характер). Кожна з команд здобула по три перемоги, ще два поєдинки завершилися внічию.

Якщо розглядати матчі, які мали турнірне значення, то вперше Україна і Польща грали між собою у відборі на ЧС-2002. Тоді наша команда в домашній зустрічі поступилася з рахунком 1:3, а в матчі-відповіді зуміла звести поєдинок внічию 1:1 (обидва голи на рахунку Андрія Шевченка). Це дозволило підопічним Валерія Лобановського вийти в стикові матчі, які були згодом програні збірній Німеччині.

Через 12 років шляхи України та Польщі знову перетнулися в кваліфікації на ЧС-2014 в Бразилії. Тоді наші співвітчизники під керівництвом Михайла Фоменка здобули яскраву виїзну перемогу з рахунком 3:1 (голи забивали Андрій Ярмоленко, Олег Гусєв і Роман Зозуля), а потім повторно обіграли поляків у Харкові завдяки єдиному голу все того ж Ярмоленка.

Останній офіційний матч проти Польщі збірна України провела на провальному Євро-2016. Тоді в останньому турі групового турніру підопічні Фоменка вже не могли зачепитися за вихід у плей-оф, але мали шанс "гримнути дверима" перед від'їздом з чемпіонату. Той поєдинок закінчився третьою поразкою нашої команди на турнірі і запам'ятався багатьом уболівальникам завдяки дивній заміні, яка сталася вже в компенсований до другого тайму час – за рахунку 0:1 не на нашу користь нападника Романа Зозулю замінив опорний півзахисник Анатолій Тимощук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше півзахисник нашої команди Олександр Зінченко заявив, що всі європейські збірні остерігаються України.

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