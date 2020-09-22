Абрамовича звинуватили в махінаціях із правами на футболістів

Власник "Челсі" Роман Абрамович вкладав гроші в футболістів, які не належали його клубу.

Як повідомляє видання BBC, одним з таких гравців є перуанець Андре Каррільо, який протистояв "Челсі" в двох матчах Ліги чемпіонів 2014 року, виступаючи в складі лісабонського "Спортинга". Таким чином, тоді росіянин одночасно володів 12 футболістами на полі, що є конфліктом інтересів.

Абрамович укладав угоди через офшорну компанію на Британських Віргінських островах під назвою Leiston Holdings. Фірма займалася частковим викупом прав на гравців у команд, які мали фінансових проблеми, з метою отримання прибутку після їхнього продажу. В англійській Прем'єр-лізі таку діяльність заборонили в 2008 році, а на міжнародному рівні – в 2015 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роман Абрамович потрапив у список 25 найбільш ненависних людей у футболі.