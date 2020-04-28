Абрамович потрапив у топ-25 найбільш ненависних людей у футболі

Російський мільярдер Роман Абрамович, який володіє клубом "Челсі" зайняв 25-е місце в списку найбільш ненависних людей у футболі.

Першу позицію в рейтингу авторитетного порталу FourFourTwo зайняв колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер, який був відсторонений від футболу на шість років через корупцію. На другому місці опинився головний тренер "Тоттенхема" Жозе Моуріньо, чиї висловлювання в пресі та дії під час матчів не раз викликали гнів футбольної громадськості. Третє місце в списку зайняв німецький голкіпер Харальд Шумахер, який на ЧС-1982 жорстоко врізався в гравця збірної Франції, в результаті чого він отримав серйозну черепно-мозкову травму.

Роман Абрамович МК

Перша десятка рейтингу виглядає наступним чином:

1. Йозеф Блаттер;

2. Жозе Моуріньо;

3. Харальд Шумахер;

4. Мішель Платіні (експрезидент УЄФА);

5. Річард Кіз (англійська коментатор);

6. Кріштіану Роналду ( "Ювентус");

7. Лучано Моджі (ексгендиректор "Ювентуса");

8. Ель-Хаджі Діуф (ексгравець "Ліверпуля");

9. Піт Вінкельман (ексвласник "Вімблдону);

10. Джон Террі (ексгравець "Челсі").

Як повідомляв OBOZREVATEL, портал FourFourTwo назвав найкращого футболіста останніх 25 років.

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