"А якби вкрали?" Юрист оцінив ситуацію України в скандалі з Мораесом

Після старту збірної України у відборі на Євро-2020 суперники "синьо-жовтих" зажадали зарахувати нашій команді технічні поразки через участь у матчах натуралізованого форварда Жуніора Мораеса.

Португалія та Люксембург уже направили відповідні протести в УЄФА, що незабаром напевно дійде й до розгляду у ФІФА. Однак в Україні поки впевнені, що ситуація з Мораесом не викличе санкцій для збірної України й не забере у команди очки. Про це в коментарі OBOZREVATEL поділився думкою відомий спортивний юрист Ілля Скоропашкін.

"У законодавстві України є такий юридичний термін — безперервне перебування на території країни. Якщо людина під час свого перебування в країні виїжджає за кордон (у відрядження, відпустку тощо), з точки зору українських законів "безперервне перебування" не переривається. Але ФІФА цілком може трактувати це по-своєму", — сказав Скоропашкін.

Ілля Скоропашкін

"Також у цій ситуації є й інший важливий момент — трансфер в інший ФК на правах оренди. З точки зору нашого законодавства, це не завадило Мораесу мати 5 років безперервного перебування в Україні (інакше він би не отримав українське громадянство). Як же розглядає це ФІФА — питання неоднозначне, мені важко говорити напевно. Але думаю, що ФІФА в будь-якому випадку повинна враховувати національне законодавство тієї країни, щодо якої вони приймають рішення. Адже в кожній країні такі випадки регулюють різні закони — у когось немає терміну безперервного перебування 5 років, а якісь країни взагалі не дають (або рідко дають) своє громадянство. Національна база законодавства повинна враховуватися міжнародним органом, який розглядає спір", — упевнений юрист.

"Так, у Статуті ФІФА є норма про "5 років безперервного проживання на території країни". Але чи враховується у такому випадку навіть банальна відпустка на декілька тижнів? Або, наприклад, якщо людину викрали та відвезли за кордон (неординарний варіант, але таке теж треба враховувати). У ФІФА це не прописано, а наші закони регулюють подібні ситуації", — пояснює Скоропашкін.

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"Є таке правило: якщо норми одного законодавства не регулюють ситуацію (як у ФІФА — просто "5 років", і без варіантів), то йде звернення до наступного законодавства, яке має відношення до ситуації. Крім того, тут же рішення приймалося щодо збірної України та її громадянина, тому національні закони також будуть братися до уваги. І тут не можна застосувати законодавство, наприклад, Швейцарії (де розташована штаб-квартира ФІФА) або іншої країни", — підсумував юрист.

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