"А чиї бутси?" Герой "Динамо" в матчі з "Шахтарем" розповів правду про гол

"Динамо" опублікувало відео з роздягальні команди, зняте незабаром після закінчення гри за Суперкубок з "Шахтарем". На ексклюзивних кадрах гравці столичного клубу бурхливо радіють перемозі.

Мабуть, найбільшу увагу партнери приділили Денису Гармашу, який забив переможний гол у матчі на 83-й хвилині. Він згадав той епізод.

ФК "Динамо"

"Летить м'яч. Я його зупиняю і падаю назад через зчеплення... Ледве пробив, діставши м'яч великим пальцем. Піднімаю голову - м'яч у воротах", - сказав Денис Гармаш.

Також з'ясувалося, що Гармаш вийшов на поле в бутсах, які належать воротареві команди Денису Бойко. "Мої бутси, молодці, забили!" - гордо додав голкіпер.

Денис Гармаш забиває у ворота "Шахтаря"

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру не погодився з поразкою в Суперкубку від "Динамо".

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