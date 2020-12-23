80 млн за паспорт: екслегіонер "Шахтаря" може стати громадянином Китаю

Колишній легіонер донецького "Шахтаря" Алекс Тейшейра нібито готовий стати громадянином Китаю і виступати за національну збірну країни, але для цього він повинен залишитися в місцевому чемпіонаті ще на чотири роки.

Як повідомляє видання South China Morning Post, зараз бразилець заробляє близько 450 тисяч євро на тиждень і є одним із найбільш високооплачуваних футболістів у лізі, але його угода з "Цзянсу Суніном" закінчується 31 грудня. У його кандидатурі зацікавлений "Шанхай СІПГ", проте нинішній клуб Тейшейри може подати протест, якщо ексгравець "Шахтаря" перейде до одного з конкурентів.

У команді нібито готові запропонувати Алексу максимальний контракт тривалістю чотири роки, протягом яких він отримає 80 млн євро. У Китаї є близько 10 натуралізованих футболістів (майже половина з них бразильці), які намагаються допомогти збірній вийти на чемпіонат світу в Катарі в 2022 році. Востаннє національна команда Піднебесної грала на Мундіалі в 2002-му.

Нагадаємо, що Тейшейра перейшов у "Цзянсу Сунін" з "Шахтаря" в 2016 році за 50 млн євро. У минулому сезоні його клуб став чемпіоном країни, а футболіст забив 10 голів у 20 матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї вводять нові зарплатні правила для іноземних гравців, які більше не дозволять клубам запрошувати в країну зірок світового масштабу.