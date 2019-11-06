8 голів і два вилучення за хвилину: у Лізі чемпіонів зіграно найбільш ураганний матч сезону

Лондонський "Челсі" та амстердамський "Аякс" видали найбільш видовищний матч нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів.

Напередодні команди мирно розійшлися в поєдинку четвертого туру групового етапу на стадіоні "Стемфорд Брідж" у Лондоні – 4:4.

Челсі – Аякс

Клуби обмінялися влучними ударами у ворота ще до четвертої хвилини гри, а до кінця першого тайму гості провели ще два м'ячі. Причому два з трьох голів "Аякса" футболісти "Челсі" забили собі ж.

На початку другої 45-хвилинки перевага голландців стало розгромною. Господарі відіграли один м'яч, на 68 хвилині трапився ключовий момент, що дозволив лондонцям здійснити епічний камбек.

Захисник Дейлі Блінд зіграв рукою у своїй штрафній, заробивши пенальті та червону картку. Одразу ж за розмови було вилучено з поля ще одного гравця гостей, а бразилець "Челсі" Жоржиньо з "точки" зробив рахунок 3:4.

Врятуватися від поразки команда Френка Лампарда зуміла за 15 хвилин до фінального свистка, коли після подачі ексгравця "Шахтаря" Вілліана відзначився Ріс Джеймс.

"Челсі" – "Аякс" – 4:4

Голи: Жоржина, 5 (пен.), 71 (пен.), Аспілікуета, 63, Джеймс, 74 – Абрахам, 2 (авт.), Промес, 20, Аррісабалага, 35 (авт.), Ван де Беек, 55

Вилучення: Блінд, 68, Велтман, 69

Вашій увазі відеоогляд розкішного поєдинку Ліги чемпіонів.

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