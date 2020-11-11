8 футболістів 'Динамо' вилікувалися від коронавiрусу

Футболісти київського "Динамо" Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Тудор Белуце, Георгій Цітаішвілі і Міккель Дуелунд отримали негативні результати тестів на коронавірус, інформує пресслужба клубу.

Крім того, вилікувався від коронавiрусу Денис Бойко, який раніше повідомив про це в своєму Instagram.

"На жаль, з'явилися нові випадки позитивних результатів тестування. Це Олександр Андрієвський та Артем Шабанов. Всі інфіковані гравці "Динамо" почуваються задовільно і знаходяться на самоізоляції", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, голкіпер Руслан Нещерет, який повернувся з розташування молодіжної збірної України, здав позитивний тест на COVID-19.