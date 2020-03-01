Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко завоював Кубок англійської ліги. У фіналі підопічні Пепа Гвардіоли з рахунком 2:1 обіграли "Астон Віллу".

За підсумками зустрічі українець увійшов в топ-3 найкращих серед гравців обох команд, отримавши від WhoScored оцінку 7,4.

За матч Зінченко один раз вдарив по воротах, зробив 112 торкань до м'яча (більше всіх), віддав 81 точну передачу (більше всіх) і 4 ключових пасу (ділить перше місце).

Саша виграв 6 верхових м'ячів (ділить перше місце), зробив 3 відбору (кращий в "Сіті") і зробив 3 виноса.

Для 23-річного футболіста збірної України цей трофей став 7-м за рахунком у складі "Сіті". Раніше наш співвітчизник по два рази вигравав чемпіонат Англії і Кубок ліги, а також по разу Кубок Англії і Суперкубок Англії.

"Астон Вілла" – "Манчестер Сіті" 1:2 (1:2, 0:0)

Голи: 0:1 – 20 Агуеро, 0:2 – 30 Родрі Ернандес, 1:2 – 41 Саматта.

Астон Вілла – Нюланд, Таргетт, Гильбер, Мінгз, Аль-Мухаммад (Трезеге, 70), Гріліш, Дуглас Луїс, Ель-Газі (Хуріхейн, 70), Накамба, Енгельс, Саматта (Девіс, 80).

Манчестер Сіті – Браво, Зінченко, Стоунз, Уокер, Фернандіньо, Гюндоган (де Брюйне, 58), Родрі Ернандес, Фоден, Сільва (Бернарду Сілва, 77), Стерлінг, Агуеро (Габріел Жезус, 84).

Попередження: Стерлінг (57), Родрі Ернандес (60), Аль-Мухаммад (68), Накамба (72), Мінгз (90).

Олександр Зінченко (в чорному)

Олександр Зінченко (в чорному)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 січня британські ЗМІ високо оцінили гру українського захисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка в матчі 1/32 фіналу Кубка Англії проти "Порт Вейл" (4:1).

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!