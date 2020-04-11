6-кратний чемпіон Англії Кенні Далгліш госпіталізований з коронавірусом

Максим Богданов Футбол 13:14, 11.04.2020 Оновлено: 13:20, 11.04.2020

У шестиразового чемпіона Англії в складі "Ліверпуля" Кенні Далгліша діагностований коронавірус.

Кенні Далгліша

За інформацією пресслужби "Ліверпуля", 69-річний Далгліш був доставлений в лікарню для лікування інфекції, яке вимагало внутрішньовенного введення антибіотиків. Тоді ж він здав тест на коронавірус, який показав позитивний результат. Відзначається, що хвороба проходить безсимптомно.

Далгліш розповів, що ще до надходження в лікарню самоізолювався iз сім'єю. Він закликав британців неухильно слідувати вказівкам медиків і уряду країни.

Далгліш виступав за "Ліверпуль" з 1977-го по 1990-й. У складі команди він виграв шість чемпіонатів країни, три Кубка європейських чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Кубок Англії, чотири Кубки ліги і сім національних суперкубків. Всього він взяв участь в 502 матчах за клуб, забивши 169 м'ячів. В якості тренера Далгліш тричі приводив "Ліверпуль" до перемоги в чемпіонаті країни.

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