53-річний футболіст встановив унікальне досягнення в історії футболу

Михайло Морозов Футбол 16:35, 6.08.2020

53-річний нападник "Йокогами" Кадзуйосі Міура став першим гравцем в історії футболу, який виходив на поле у п'яти різних десятиліттях.

У середу, 5 серпня, він з'явився у стартовому складі своєї команди на матч Кубка японської ліги проти "Саган Тосу" і провів на полі 63 хвилини, вперше зігравши в 2020 році і, відповідно, новому десятилітті.

Професійний дебют Міури відбувся в бразильському "Сантосі" у 1986 році, але більшу частину кар'єри він провів у Японії, повернувшись на батьківщину в 1990-му. Нинішній сезон став для нього 35-м в кар'єрі.

Відзначимо, що 53-річний нападник займає друге місце за кількістю голів за збірну країни завдяки 55 м'ячам у 89 матчах. Востаннє Міура забивав у 2017 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний турецький футболіст Емре Белезоглу забив гол і встановив унікальне досягнення.

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