5 скандалів, які послабили "Челсі" перед матчем із "Динамо"

Із колись грізного англійського гранда "Челсі" поступово перетворюється в команду другого плану, яка бореться вже просто за топ-4 і путівку до Ліги чемпіонів. У "Челсі" справи йдуть не дуже добре.

Поразки 0:6 та інші антирекорди, трансферний бан і скандали з фанатами, пряма відмова воротаря всупереч вказівці головного тренера — чим далі, тим усе більше безлад поглинає "Челсі". Здається, ось-ось, і Мауріціо Саррі звільнять, але поки лондонці "варяться" під керівництвом одіозного наставника. І світла в кінці тунелю не видно.

Усе це з нагоди жереба Ліги Європи випало на матчі з "Динамо", з яким "Челсі" зіграє в 1/8 фіналу. На папері "аристократи" — очевидні фаворити, але насправді все трохи інакше. OBOZREVATEL згадує найгучніші скандали цього сезону, які значно послабили англійців перед зустрічами з "Динамо".

Запрошення Саррі стало "помилкою із помилок"

Багато з нинішніх проблем "Челсі" випливають з однієї дії — призначення головним тренером Мауріціо Саррі. Так, італієць у минулі роки відмінно працював у "Наполі", але в Англії у нього поки тільки розчарування.

Саррі, який у 21-му столітті може закурити просто на лавці, — тренер специфічний і досить безкомпромісний, що вимагає до себе особливого ставлення і статусу. Але в Лондоні Мауріціо не отримав тих відносин із Абрамовичем, що були у нього з президентом "Наполі" Де Лаурентісом, а команда поки так і не прийняла італійця.

У підсумку на цьому ґрунті одна за одною почали виникати проблеми — вболівальники бунтують, деякі гравці явно не під повним контролем тренера, а в матчах АПЛ "Челсі" б'є антирекорди. Водночас із осені чи не кожен місяць виникають чутки про звільнення Саррі та про кандидатів заміни для нього — атмосфера, чесно кажучи, жахлива для нормальної роботи. У той же час Саррі, замість твердого рішення ситуації і сміливих заяв, лише ховається за інші проблеми і кидає цитати в стилі скривдженого фахівця, якому не дають нормально працювати.

Утім, вже майже ні в кого немає сумнівів, що Саррі в кінці сезону залишить Лондон — він так і не зміг стати своїм для "Челсі" (як і зробити свій "Челсі").

Вболівальники бунтують і видають скандал за скандалом

У цьому сезоні фанати "Челсі" очевидно "злетіли з котушок", показуючи своє невдоволення роботою Саррі та загальним станом справ у команді. Образливі вигуки на адресу Саррі, заворушення на матчі Ліги Європи, гомофобські кричалки — це лише частина останніх "заслуг" фанатів "синіх".

Сміливо можна сказати, що в цьому сезоні у "Челсі" найбільше проблем зі своїми вболівальниками серед клубів АПЛ. Восени групу фанатів "синіх" звинуватили за образливі вигуки і насильство під час виїзду одного з матчів чемпіонату. У грудні фана за гомофобські кричалки позбавили абонемента на три роки. А вже в 2019-му англійці в матчі ЛЄ проти "Мальме" влаштували балаган на трибунах, кидаючи на поле різні речі та пізніше вибігши на газон. Як наслідок — розслідування УЄФА, яке може покарати "Челсі" декількома єврокубковими матчами за порожніх трибун.

А в матчі з "Манчестер Юнайтед" у Кубку Англії фанати "Челсі" взагалі обматюкали італійця, "поскаржившись" на його стиль гри.

Програли "Ман Сіті" за всіма статтями, пропустивши в двох матчах 6 м'ячів і віддавши Кубок Ліги

Саррі приходив у команду, яка була в стані боротися за медалі чемпіонату, а в підсумку "Челсі" поки балансує на 5-6 місцях і мріє вже просто увійти в топ-4, щоб у наступному сезоні грати в Лізі чемпіонів.

Результати команди постійно засмучують уболівальників, а гра з кожним місяцем не налагоджується. Особливо болючими для "Челсі" стали два матчі з "Ман Сіті" в цьому сезоні, з яким лондонці ще зовсім нещодавно "тягалися" на рівних. Але тепер "Сіті" спочатку виніс "Челсі" 6:0 у чемпіонаті (що стало прямою ганьбою для лондонців), а незабаром і обіграв у фіналі Кубка Ліги. Правда, обіграв тільки за пенальті, але все ж. Водночас той фінал ознаменувався для "Челсі" новим великим скандалом.

Крім цього, за Саррі в січні "Челсі" оновив свій антирекорд за гіршим результатом у чемпіонаті, поступившись 0:4 "Борнмуту" (до цього гіршою поразкою лондонців у Лізі було тільки 1:5 від "Ліверпуля" в 1996-му). Також Челсі вперше за 25 років не зміг виграти в трьох перших матчах року.

Воротар прямо відмовився йти з поля і розлютив Саррі

Як вінець нинішніх невдач "Челсі" та поганої роботи Саррі — випадок у тому самому програному фіналі Кубка Ліги. Такого у футболі не було давно — основний голкіпер "Челсі" Кепа прямо відмовився залишати поле в кінці матчу, коли його хотіли замінити на іншого воротаря з перспективою на серію пенальті. Саррі оскаженів.

On the player power front, Chelsea & PSG have long mirrored each other. This is unbelievable & David Luiz, who has played for both, is clearly not encouraging Kepa to exit the field despite coming over to him several times. pic.twitter.com/o8e854nfaW