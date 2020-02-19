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19 лютого • оновлено в 17:04
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5 років бану: у Франції футболіста дискваліфікували за укус пеніса

1.4т
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Французький футболіст аматорської команди "Сотріх" отримав п'ятирічну дискваліфікацію за укус суперника за пеніс під час бійки, яка сталася після матчу його команди проти "Тервіля".

Як повідомляє видання DailyMail, після закінчення поєдинку між двома суперниками виник конфлікт, який переріс у бійку на парковці. Інший футболіст "Тервіля" став свідком цієї ситуації та спробував їх розборонити, але неочікувано став жертвою укусу за статевий орган з боку гравця "Сотріха". У лікарні йому наклали 10 швів і порадили взяти вихідні на чотири наступні дні.

У Франції футболіста дискваліфікували на п'ять років

У Франції футболіста дискваліфікували на п'ять років

Bleacher Report

Що стосується другого учасника конфлікту, то він отримав дискваліфікацію терміном на півроку.

Відзначимо, що матч закінчився з рахунком 1:1, що принесло "Тервілю" перше очко в сезоні, проте в результаті інциденту у команди відібрали два пункти та оштрафували на 200 євро за відсутність безпечної обстановки на домашньому поєдинку.

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Тема
Чемпіонат Франції
Місце
Франція
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