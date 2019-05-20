5 причин, чому "Динамо" - більше не конкурент "Шахтаря" в УПЛ

"Шахтар" вже третій рік поспіль виграє чемпіонат України, а в цьому сезоні зробив це достроково - за 3 тури до кінця. Де ж боротьба з боку "Динамо"?

Вона є, але вже далеко неповноцінна. Ще взимку мало хто сумнівався у підсумковій перемозі донеччан, але кияни все ще чіплялися за надію. Проте в підсумку динамівці лише більше відставали від принципового суперника, і формально боротьба за "золото" Прем'єр-ліги закінчилася ще кілька турів тому.

OBOZREVATEL розглядає, чому УПЛ втрачає інтригу в боротьбі двох грандів українського футболу і що заважає "Динамо" серйозно претендувати на трофей.

Кадри молодіють і не вирішують

"Результат битви вирішують кадри" - багато в чому завдяки такому принципу "Шахтар" спокійно другий рік поспіль виграє чемпіонство. Якщо донеччани продовжують більш-менш утримувати планку свого "бразильського" вектора та не опускають рівень складу, то у киян все інакше.

"Динамо Київ facebook.com/fcdynamoua/

Так, після 2014-го "Динамо" покинуло багато добротних легіонерів не з вини клубу. Але "біло-сині" слабо нівелюють збиток і не знаходять альтернативних шляхів посилення. У результаті склад молодшає на очах, досвідчених бійців стає все менше, а підписання дійсно якісних легіонерів - майже свято. Ситуація ж з Че Че, Буено та Сідклеем взагалі виглядає парадоксом - взяли трьох бразильських гравців хорошого рівня, півроку "промаринували" їх в складі та з двома вже попрощалися.

Через слабку трансферну діяльность постійним джерелом посилення складу залишається тільки "молодіжка". "Динамо" дійсно відмінно працює з молодими гравцями в останні роки (Циганков, Шапаренко, Миколенко, Цитавішвілі), але це не може стати головною основою успіху. Поки "Шахтар" штампує перемоги стабільним складом і лише потихеньку підпускає недавніх новачків, в "Динамо" змушені кидати молодняк в самий розпал боротьби за чемпіонство. Це прогнозовано спричинило збої в результаті.

Разом з цим йде зменшення середнього віку команди. Зараз в заявці "біло-синіх" на сезон тільки 11 гравців старше 25 років, з яких з осені постійно грали тільки п'ятеро - Бойко, Кадар, Шабанов, Буяльський і Сидорчук (і то, Сидорчук більше був гравцем ротації). Ще навесні з старших підключилися Соль і Де Пена, але іспанець швидко вилетів через травму, а Де Пена тільки вливається в команду. В іншому ж виходить, що воювати з "Шахтарем" за золото повинна команда U-25, де багато хто проводить свій перший-другий повноцінний сезон у дорослому футболі. Виграти з такою обоймою чемпіонство у збалансованого "Шахтаря" - майже диво.

Фатальні проблеми з форвардами

Це випливає з проблем зі складом, але фактор нападників варто винести окремо - тут у "Динамо" не йде нічого. Тотальна невдача.

При цьому клуб багато працював над вирішенням проблеми - нападники були знайдені та куплені (хоча не відразу і з великими труднощами, багато в чому через фінансові вимоги футболістів по зарплаті). Але взимку все ж знайшовся Фран Соль, за кілька місяців до цього прийшов атакуючий хавбек Мікаель Дуелунд, здавалося, після адаптації новачків атака точно стане сильніше та прийде більше голів.

Фран Соль facebook.com/fcdynamoua/

Соль таки встиг забити два м'ячі, в тому числі й в Лізі Європи "Олімпіакосу", але незабаром вилетів до кінця сезону. Дуелунд травмувався ще раніше, а своє пошкодження восени схопив до цього основний нападник Бесєдін. Тотальне невезіння киян з форвардами, через що Хацкевичу довелося висувати на позицію центрфорварда флангового Вербича, а на важливі матчі ЛЄ з "Челсі" динамівці виходили фактично з одним Русиним.

У підсумку маємо розбалансування складу (коли висунутого вперед Вербича на фланзі було важко замінити) і "беззубість" - з такою величезною проблемою нападників "біло-сині" майже не могли довго боротися за золото УПЛ.

Неправильний підхід до ключових матчів

В силу різних причин (втома восени під час єврокубків, кадрові проблеми, неправильний настрій і помилкові тренерські рішення) "Динамо" втратило досить багато очок. В очних зустрічах з "Шахтарем" кияни найчастіше виглядали на рівні та брали своє, але у зустрічах з суперниками простіше траплялися болючі осічки.

Команда Хацкевича, склалося таке враження, часто випускала з уваги важливість початку та кінцівки окремих ігор. Звідси або швидкі пропущені голи на старті, або образливі м'ячі в кінці. У дуже важливих двох матчах з "Олександрією" кияни двічі пропускали до 10-ї хвилини, після чого ледь відігравалися проти в'язкої оборони суперника. Також невдалий початок спіткав "Динамо" і у Львові, де з ФК "Львів" гол був пропущений на 21-й хвилині, а відіграшу так і не послідувало.

"Динамо" не раз по ходу сезону втрачало очки в матчах з "Олександрією" facebook.com/fcdynamoua

Ну а в останньому поєдинку з "Зорею", де "біло-сині" вели 1:0, перемога була упущена вже в додатковий час. Всі ці ігри - купа втрачених очок (мінімум - 8), яких зараз "Динамо" і не вистачає для повноцінної боротьби за золото.

Відсутність зростання гри

Олександр Хацкевич працює в "Динамо" вже 2 роки, але при ньому стиль та почерк команди так і не змінився. Рівень "біло-синіх" ніби застиг в "напівпозіціі" - певні зміни з приходом нового тренера відбулися, але не принесли чогось дійсно нового.

Так, добре поставлена гра крайніх захисників, знають свою справу Циганков і Вербич на флангах півзахисту, своя особливість була в функціях Бесєдіна на вістрі. Але в цілому команда далі страждає труднощами при виході з оборони та відсутністю креативу у центральних хавбеків. Як тільки м'яч виявляється у "Динамо", команда діє більше інтуїтивно та за рішенням окремих виконавців, ніж реалізує якусь із награних атакуючих комбінацій. І так триває вже досить довго, що суперники швидко перетворювали в свою перевагу (особливо "Олександрія").

Лідери сьогоднішнього "Динамо" - Микола Шапаренко та Віктор Циганков

Найбільше це проявлялося в матчах з "Шахтарем" і на євроарені. Коли можна та потрібно було дивувати суперника й шукати різні шляхи до воріт, кияни грали прямолінійно та з акцентом на фланги. Це виливалося в ігри без ударів в площину воріт (0 ударів в важливих матчах з конкурентом!) та "сухі" матчі. Суперник просто перекривав на флангах динамівців індивідуально, що в рази послаблювало "Динамо".

Необхідність струсу

Незважаючи на всі проблеми та необхідність адаптуватися до нових ситуацій, "Динамо" майже не змінюється - ті ж принципи, ті ж підходи і тренер "з динамівським серцем" біля керма.

Ще перед призначенням Сергія Реброва чимало говорилося, що "нарешті прийде іноземний фахівець з новими поглядами". Але прийшов Ребров, його змінив ще один екс-гравець "Динамо" - Олександр Хацкевич, у якого в штабі працюють також клубні легенди - Максим Шацьких і Олег Лужний. "Свої" тренера міцно засіли на лаві біля лінії поля і продовжують рухати команду по шляху "багаторічних традицій".

"Динамо" вже не раз опинялося в ситуації, коли команді необхідний струс і нові методики, які втілює не людина системи. Але цього ніяк не відбувається, через що команда нібито "консервується" в певній атмосфері та не росте далі. Найчастіше, щоб скинути ряд проблем, потрібно змінити все навколо себе і вирватися із зони комфорту. "Динамо" ж цього поки не зробило, і це не дозволило на довгій дистанції конкурувати командою Паулу Фонсеки, яка постійно розвивається.

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