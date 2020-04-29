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29 квітня • оновлено в 16:26
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"5 мільйонів за 16-річного?!" Як екстренер "Динамо" відмовився від молодого Неймара

1.2т
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Колишній спортивний директор "Локомотива" Віктор Тищенко розповів, як екстренер київського "Динамо" Юрій Сьомін відмовився від підписання тоді ще 16-річного Неймара в московський клуб.

"Ми були в Бразилії з ще одним селекціонером "Локомотива" Фузайловим – йшов чемпіонату штату. А тут карнавал розпочався. Довелося головному тренеру на матч виставити молодь. Хлопці – 16, 17, 18 років. Серед них – Неймар, Гансо, Даніло, Алекс Сандро... Ось тоді я Неймара вперше і побачив. Худий, щоразу обігрувати намагався. А мужики злилися. Пацан накручує! Били його. Він весь час зривався і ліз у бійку", – цитує слова Тищенка видання Чемпіонат.

Неймар

Неймар

Sportbox

Кандидатура Неймара відразу його зацікавила, тому по приїзду в Москву він звернувся до Сьоміна, запропонувавши тренеру бразильця. Однак ціна на футболіста здалася наставнику "Локомотива" занадто високою.

"До Неймара ми відразу прицінилися. Спочатку за нього "Сантос" 5 мільйонів просив. Я прилетів до Москви, сказав про це Сьоміну. Він: "Та ти що? За 16-річного пацана 5 мільйонів?!". А через два місяці, коли я знову в Бразилії опинився, з Неймаром був перепідписаний контракт, і він коштував вже 15. І пішло-поїхало", – розповів Тищенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський артист Валерій Баринов влаштував скандал з коментатором Дмитром Губернієвим, вставши на захист Юрія Сьоміна.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Юрій Сьомін Неймар
Тег
ФК Локомотив Москва
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