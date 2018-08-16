5-й тур чемпіонату України з футболу: розклад і де дивитися

В українській футбольній Прем'єр-лізі 17-19 серпня пройдуть матчі 5-го туру національної першості в елітному дивізіоні. Центральною, безсумнівно, стане гра в Києві, де на полі НСК "Олімпійський" зійдуться лідери чемпіонату - "Динамо" і "Олександрія".
За традицією вболівальники зможуть побачити матчі УПЛ в прямих трансляціях на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" та 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.
Прем'єр Ліга. 5-й тур
17 серпня (п'ятниця)
19.00. "Арсенал-Київ" - "Чорноморець", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського
Головний арбітр: Ігор Пасхал
18 серпня (субота)
17:00, "Львів" - "Шахтар", "Футбол 2"
Львів, стадіон "Арена-Львів"
Головний арбітр: Сергій Бойко
19:30. "Динамо" - "Олександрія", 2+2
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Віталій Романов
19 серпня (неділя)
17:00. "Десна" - "Карпати", "Футбол 1"
Чернігів, стадіон ім. Юрія Гагаріна
Головний арбітр: Дмитро Бондаренко
19:30. "Ворскла" - "Маріуполь", "Футбол 1"
Полтава, стадіон "Ворскла" ім. Олексія Бутовського
Головний арбітр: Ярослав Козик
19:30. "Зоря" - "Олімпік", 2+2
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Олександр Дердо
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" вийшло до плей-офф Ліги чемпіонів, здолавши празьку "Славію" за сумою двох матчів - 3:1.
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