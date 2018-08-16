5-й тур чемпіонату України з футболу: розклад і де дивитися

В українській футбольній Прем'єр-лізі 17-19 серпня пройдуть матчі 5-го туру національної першості в елітному дивізіоні. Центральною, безсумнівно, стане гра в Києві, де на полі НСК "Олімпійський" зійдуться лідери чемпіонату - "Динамо" і "Олександрія".

За традицією вболівальники зможуть побачити матчі УПЛ в прямих трансляціях на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" та 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр Ліга. 5-й тур

17 серпня (п'ятниця)

19.00. "Арсенал-Київ" - "Чорноморець", "Футбол 1"

Київ, стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського

Головний арбітр: Ігор Пасхал

18 серпня (субота)

17:00, "Львів" - "Шахтар", "Футбол 2"

Львів, стадіон "Арена-Львів"

Головний арбітр: Сергій Бойко

19:30. "Динамо" - "Олександрія", 2+2

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Віталій Романов

19 серпня (неділя)

17:00. "Десна" - "Карпати", "Футбол 1"

Чернігів, стадіон ім. Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Дмитро Бондаренко

19:30. "Ворскла" - "Маріуполь", "Футбол 1"

Полтава, стадіон "Ворскла" ім. Олексія Бутовського

Головний арбітр: Ярослав Козик

19:30. "Зоря" - "Олімпік", 2+2

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Олександр Дердо

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" вийшло до плей-офф Ліги чемпіонів, здолавши празьку "Славію" за сумою двох матчів - 3:1.