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Максим Сухенко
Максим Сухенко
Спортивний журналістВсі статті автора

5 головних рішень Вернидуба, які зробили "Зорю" крутою

11.5тЧитати новину російською

Прохід "Браги" в Лізі Європи зайвий раз змусив кричати вболівальників від радості - "Зоря" на характері та силі волі зіграла з португальцями на виїзді 2:2 , і після 1:1 вдома пройшла далі. "Мужики" створили справжній подвиг для "Зорі" і всього нинішнього українського футболу.

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Але так було далеко не завжди, і ще порівняно недавно, до 2014-го, луганчани не могли піднятися вище 7-го місця в УПЛ і тільки мріяли про Європу. Втім, одного разу у них з'явився Юрій Вернидуб і з часом змінив абсолютно все...

Почав по-справжньому довіряти молоді та відкрив на Руслана Малиновського

Коли Вернидуб повноцінно очолив "Зорю" в 2012-му, луганчан було не впізнати в порівнянні з командою зразка останніх років. Постранський, Коротецький, Чайковський, Аддо і т.п. - тоді за "Чорно-білих" грали такі виконавці, яких зараз вже ніхто і не згадає. У "Зорі" було дуже багато посередніх вікових гравців, які утворювали посередню команду.

Руслан Малиновський в формі "Зорі"

footboom.com

2012-й - два роки до обвалу українського футболу, українські клуби прагнуть брати легіонерів і готових гравців, майже не довіряючи молоді. І ось тут уже варто відзначити Вернидуба - з першого свого сезону в "Зорі" він почав позбуватися від ветеранів, що не приносять користі, та вводити в команду молодь. А 2014-й рік ще більше підштовхнув до цього.

Так, треба визнати, що тоді Вернидубу та "Зорі" дуже допоміг "Шахтар", стабільно постачаючий в Луганськ в оренду талановитих вихованців своєї академії. Так у тренера з'явився Руслан Малиновський, Максим Малишев, Микита Шевченко та інші. Але Вернидуб твердо вирішив робити ставку на молодь (нехай і не свою), в результаті чого відмінно розкрив гравців. В "Генку", який недавно продовжив свого вже зоряного лідера Руслана Малиновського, не дадуть збрехати.

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Не покинув команду в 2014-му

Весна 2014 го - переломний момент в житті східно-українських клубів. Через війну на Донбасі та окупацію Луганська "Зоря" змушена покинути рідне місто та стадіон, переїхавши в інше місце - Запоріжжя. Такий стан справ змусив багатьох гравців задуматися про своє майбутнє в ФК. Але в цілому "Зоря" збереглася, а разом з іншими залишився й Вернидуб.

Хоча навряд чи варто засумніватися, що Юрій Миколайович подумував кинути "Зорю" в 2014-му або пізніше. Тренер якраз створив саме свою команду, побачив перші серйозні плоди роботи і навряд чи хотів так просто все залишити. Але також у Вернидуба напевно зіграли й принципи - наставник луганчан не раз висловлював і підтверджував свою проукраїнську позицію, тому кинути команду-біженця явно не збирався. Ну і, врешті-решт, "Зоря" переїхала в Запоріжжя - багато в чому рідне для Вернидуба місто. Багато знаків натякнули Юрію Миколайовичу залишитися в "Зорі", і він не підкачав, пізніше зробивши з луганчан бронзового призера України.

Повернув Караваєва і зробив його лідером

Це зараз Караваєва можна називати символом "Зорі" - Олександр став одним з лідерів команди, ключовим гравцем, що забиває важливі голи. А ще в 2016-му Караваєв був один з орендованих у "Шахтаря", який разом з іншими прогресував, а потім зірвався в "Фенербахче".

У Туреччині у Олександра не вийшло, і коли постало питання про повернення в Україну, своє слово сказала "Зоря". Клуб і тренер особисто мали повне право не підтримати гравця (тим більше, Караваєва знову треба було брати в оренду). Але Вернидуб вчинив інакше - він повернув хавбека, знову вивів його на колишній рівень і зробив невід'ємною частиною "Зорі" (яка, до речі, вже викупила контракт футболіста у "Шахтаря").

Олександр Караваєв

zarya-lugansk.com

Що з цього вийшло в результаті, показали минулий сезон і старт нинішнього - Караваєв забив "Бразі" два ключових голи і провів свою команду в плей-офф кваліфікації ЛЄ.

Повірив у Луніна і провів воротаря в "Реал"

Здавалося б, до чого тут Вернидуб і крутість "Зорі"? Адже Лунін на своєму нинішньому піку якраз пішов від луганчан, і тепер буде грати в іншому клубі.

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Так, в цій історії багато якраз особистих інтересів, але більшу користь від трансферу Луніна отримав і сам клуб. З переходом голкіпера в сам "Реал" (!) за 12 млн. євро (небачені раніше для луганчан гроші від трансферу) "Зоря" заявила про себе в Європі по-новому і вийшла на інший рівень футбольної торгівлі. Тепер "Зорю" знають як клуб з України, який уміє вирощувати серйозних футболістів і знає їм ціну. У той час як більшість українських ФК (крім "Динамо" і "Шахтар") в кращому випадку продає гравця в ціновому діапазоні 1 млн. євро, "Зоря" вже має ім'я та орієнтується на значно більші суми в діапазоні 7-10 мільйонів.

Андрій Лунін грає за "Зорю" проти "Шахтаря"

zarya-lugansk.com

А все це почалося з того, що Вернидуб довірив Луніну місце основного воротаря, коли тому було 18 років і лише один сезон досвіду гри в УПЛ. А скільки тренер пробачив молодому голкіперу помилок і садив на лавку в виховних цілях ...

Не пішов в "Динамо" чи ще кудись ще в 2018-му

Напевно, найважливіше і доленосне рішення, як для самого Вернидуба, так і для "Зорі" - тренер не покинув команду влітку та підписав новий контракт. Тепер луганчан дійсно важко уявити без Юрія Миколайовича.

Так співпало, що разом з успіхами "Зорі" в минулому сезоні "Динамо" нахлинула чергова хвиля можливої ​​зміни тренера, і багато хто бачив заміною Хацкевичу саме Вернидуба. Та й сам наставник луганчан не раз схвально говорив про "Динамо"..

zarya-lugansk.com

Вернидуба в Києві хотіли бачити й раніше, і навесні цього року такий варіант був максимально близький до своєї реалізації, адже сам тренер довго не продовжував контракт з луганчанами, що от-от закінчувався. І коли в травні-червні здавалося, що угода так і не буде продовжена, Вернидуб полегшив душі луганських уболівальників - контракт з "Зорею" продовжений на 2 роки.

А це означає, що "Зоря" продовжить рухатися своїм курсом і часом по-справжньому дивувати навіть Європу.

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Тема
Ліга Європи
Особи
Юрій ВернидубРуслан МалиновськийОлександр КараваєвАндрiй Лунiн
Об'єкти
ФК ЗоряФК Динамо КиївФК ШахтарФенербахче СтамбулРеал Мадрид
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