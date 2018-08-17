5 головних рішень Вернидуба, які зробили "Зорю" крутою

Прохід "Браги" в Лізі Європи зайвий раз змусив кричати вболівальників від радості - "Зоря" на характері та силі волі зіграла з португальцями на виїзді 2:2 , і після 1:1 вдома пройшла далі. "Мужики" створили справжній подвиг для "Зорі" і всього нинішнього українського футболу.

Але так було далеко не завжди, і ще порівняно недавно, до 2014-го, луганчани не могли піднятися вище 7-го місця в УПЛ і тільки мріяли про Європу. Втім, одного разу у них з'явився Юрій Вернидуб і з часом змінив абсолютно все...

Почав по-справжньому довіряти молоді та відкрив на Руслана Малиновського

Коли Вернидуб повноцінно очолив "Зорю" в 2012-му, луганчан було не впізнати в порівнянні з командою зразка останніх років. Постранський, Коротецький, Чайковський, Аддо і т.п. - тоді за "Чорно-білих" грали такі виконавці, яких зараз вже ніхто і не згадає. У "Зорі" було дуже багато посередніх вікових гравців, які утворювали посередню команду.

Руслан Малиновський в формі "Зорі" footboom.com

2012-й - два роки до обвалу українського футболу, українські клуби прагнуть брати легіонерів і готових гравців, майже не довіряючи молоді. І ось тут уже варто відзначити Вернидуба - з першого свого сезону в "Зорі" він почав позбуватися від ветеранів, що не приносять користі, та вводити в команду молодь. А 2014-й рік ще більше підштовхнув до цього.

Так, треба визнати, що тоді Вернидубу та "Зорі" дуже допоміг "Шахтар", стабільно постачаючий в Луганськ в оренду талановитих вихованців своєї академії. Так у тренера з'явився Руслан Малиновський, Максим Малишев, Микита Шевченко та інші. Але Вернидуб твердо вирішив робити ставку на молодь (нехай і не свою), в результаті чого відмінно розкрив гравців. В "Генку", який недавно продовжив свого вже зоряного лідера Руслана Малиновського, не дадуть збрехати.

Не покинув команду в 2014-му

Весна 2014 го - переломний момент в житті східно-українських клубів. Через війну на Донбасі та окупацію Луганська "Зоря" змушена покинути рідне місто та стадіон, переїхавши в інше місце - Запоріжжя. Такий стан справ змусив багатьох гравців задуматися про своє майбутнє в ФК. Але в цілому "Зоря" збереглася, а разом з іншими залишився й Вернидуб.

Хоча навряд чи варто засумніватися, що Юрій Миколайович подумував кинути "Зорю" в 2014-му або пізніше. Тренер якраз створив саме свою команду, побачив перші серйозні плоди роботи і навряд чи хотів так просто все залишити. Але також у Вернидуба напевно зіграли й принципи - наставник луганчан не раз висловлював і підтверджував свою проукраїнську позицію, тому кинути команду-біженця явно не збирався. Ну і, врешті-решт, "Зоря" переїхала в Запоріжжя - багато в чому рідне для Вернидуба місто. Багато знаків натякнули Юрію Миколайовичу залишитися в "Зорі", і він не підкачав, пізніше зробивши з луганчан бронзового призера України.

Повернув Караваєва і зробив його лідером

Це зараз Караваєва можна називати символом "Зорі" - Олександр став одним з лідерів команди, ключовим гравцем, що забиває важливі голи. А ще в 2016-му Караваєв був один з орендованих у "Шахтаря", який разом з іншими прогресував, а потім зірвався в "Фенербахче".

У Туреччині у Олександра не вийшло, і коли постало питання про повернення в Україну, своє слово сказала "Зоря". Клуб і тренер особисто мали повне право не підтримати гравця (тим більше, Караваєва знову треба було брати в оренду). Але Вернидуб вчинив інакше - він повернув хавбека, знову вивів його на колишній рівень і зробив невід'ємною частиною "Зорі" (яка, до речі, вже викупила контракт футболіста у "Шахтаря").

Олександр Караваєв zarya-lugansk.com

Що з цього вийшло в результаті, показали минулий сезон і старт нинішнього - Караваєв забив "Бразі" два ключових голи і провів свою команду в плей-офф кваліфікації ЛЄ.

Повірив у Луніна і провів воротаря в "Реал"

Здавалося б, до чого тут Вернидуб і крутість "Зорі"? Адже Лунін на своєму нинішньому піку якраз пішов від луганчан, і тепер буде грати в іншому клубі.

Так, в цій історії багато якраз особистих інтересів, але більшу користь від трансферу Луніна отримав і сам клуб. З переходом голкіпера в сам "Реал" (!) за 12 млн. євро (небачені раніше для луганчан гроші від трансферу) "Зоря" заявила про себе в Європі по-новому і вийшла на інший рівень футбольної торгівлі. Тепер "Зорю" знають як клуб з України, який уміє вирощувати серйозних футболістів і знає їм ціну. У той час як більшість українських ФК (крім "Динамо" і "Шахтар") в кращому випадку продає гравця в ціновому діапазоні 1 млн. євро, "Зоря" вже має ім'я та орієнтується на значно більші суми в діапазоні 7-10 мільйонів.

Андрій Лунін грає за "Зорю" проти "Шахтаря" zarya-lugansk.com

А все це почалося з того, що Вернидуб довірив Луніну місце основного воротаря, коли тому було 18 років і лише один сезон досвіду гри в УПЛ. А скільки тренер пробачив молодому голкіперу помилок і садив на лавку в виховних цілях ...

Не пішов в "Динамо" чи ще кудись ще в 2018-му

Напевно, найважливіше і доленосне рішення, як для самого Вернидуба, так і для "Зорі" - тренер не покинув команду влітку та підписав новий контракт. Тепер луганчан дійсно важко уявити без Юрія Миколайовича.

Так співпало, що разом з успіхами "Зорі" в минулому сезоні "Динамо" нахлинула чергова хвиля можливої ​​зміни тренера, і багато хто бачив заміною Хацкевичу саме Вернидуба. Та й сам наставник луганчан не раз схвально говорив про "Динамо"..

zarya-lugansk.com

Вернидуба в Києві хотіли бачити й раніше, і навесні цього року такий варіант був максимально близький до своєї реалізації, адже сам тренер довго не продовжував контракт з луганчанами, що от-от закінчувався. І коли в травні-червні здавалося, що угода так і не буде продовжена, Вернидуб полегшив душі луганських уболівальників - контракт з "Зорею" продовжений на 2 роки.

А це означає, що "Зоря" продовжить рухатися своїм курсом і часом по-справжньому дивувати навіть Європу.