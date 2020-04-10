5 фантастичних голів зірки "Реала", чия "гармата" вважалася найкращою в світі

Олекса Вітер Футбол 12:50, 10.04.2020 Оновлено: 13:21, 10.04.2020

Роберто Карлос провів видатну кар'єру на межі 90-х і 2000-х, ставши справжньою зіркою мадридського "Реала".

Але, незважаючи на позицію захисника, бразилець в першу чергу запам'ятався вболівальниками своїми голами. "Гарматними" ударами лівою ногою, після яких м'яч "свистів" на величезній швидкості навіть після удару з 30 метрів! Сьогодні Роберто Карлос святкує свій 47-й день народження, і OBOZREVATEL вирішив згадати найнеймовірніші голи бразильського футболіста.

"Реал" Мадрид – "Мальорка"

Чемпіонат Іспанії, сезон 1999/2000

Аргентина – Бразилія

Кваліфікація ЧС-2006, сезон 2004/2005

"Реал" Мадрид – "Тенеріфе"

Чемпіонат Іспанії, сезон 1997/1998

Бразилія – Ямайка

Товариський матч, 2003 рік

Франція – Бразилія

Товариський матч, 1997 рік

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Буде готова через 90 днів: в Ізраїлі заявили про створення вакцини від COVID-19

Господин Зеленский, где вы взяли этих олигофренов?!

Гончаруку загрожує до п'яти років позбавлення волі через катастрофу з масками – юрист

Зеленского последовательно загоняют в изоляцию

ДБР повідомило Чорновол про підозру у вбивстві: що відомо