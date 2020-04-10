5 фантастичних голів зірки "Реала", чия "гармата" вважалася найкращою в світі

Роберто Карлос провів видатну кар'єру на межі 90-х і 2000-х, ставши справжньою зіркою мадридського "Реала".

Але, незважаючи на позицію захисника, бразилець в першу чергу запам'ятався вболівальниками своїми голами. "Гарматними" ударами лівою ногою, після яких м'яч "свистів" на величезній швидкості навіть після удару з 30 метрів! Сьогодні Роберто Карлос святкує свій 47-й день народження, і OBOZREVATEL вирішив згадати найнеймовірніші голи бразильського футболіста.

"Реал" Мадрид – "Мальорка"

Чемпіонат Іспанії, сезон 1999/2000

Аргентина – Бразилія

Кваліфікація ЧС-2006, сезон 2004/2005

"Реал" Мадрид – "Тенеріфе"

Чемпіонат Іспанії, сезон 1997/1998

Бразилія – Ямайка

Товариський матч, 2003 рік

Франція – Бразилія

Товариський матч, 1997 рік

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