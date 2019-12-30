4 голи за 10 хвилин: в Англії видали ураганний матч-трилер

Матч другого за силою англійського футбольного дивізіону, в якому "Бірмінгем" приймав "Лідс", подарував глядачам незабутнє видовище, яке закінчилося з рахунком 4:5. Останні 4 м'ячі були забиті за 10 хвилин.

Гості забили два швидкі голи, але господарям вдалося відігратися наприкінці першої половини другого тайму. "Лідс" ще двічі виходив вперед, але "Бірмінгем" обидва рази відновлював паритет. Здавалося, що гол Лукаса Юткевича, який довів рахунок до 4:4 на першій доданій арбітром хвилині, стане останнім у цьому матчі, але гості зуміли вирвати перемогу в останній атаці поєдинку.

"Лідс Юнайтед"

Цей результат дозволив "Лідсу" наздогнати "Вест Бромвіч" і повернутися на перше місце в Чемпіоншипі. У команд 51 очко після 25 турів. "Бірмінгем" йде на 17-й позиції в таблиці, маючи в активі 29 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Челсі" здобув виїзну перемогу над "Арсеналом" у центральному матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги.

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