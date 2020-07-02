38-річний футболіст забив "Мілану" шедевральний гол ударом з льоту

У домашньому матчі 29-го туру італійської Серії А 38-річний нападник СПАЛу Серджіо Флоккарі відзначився красивим голом в ворота "Мілана".

На 30-й хвилині матчу за рахунку 1:0 на користь його команди він отримав пас на хід від партнера та з льоту пробив по м'ячу, відправивши його за комірець Джанлуїджі Доннаруммі, який далеко вийшов із воріт .

Незважаючи на перевагу в два м'ячі, СПАЛ не зміг утримати свою перевагу. У самій кінцівці першого тайму команда залишилася в меншості, але "Мілану" довгий час не вдавалося цим скористатися. На 79-й хвилині колишній клуб Андрія Шевченка відіграв один м'яч, а в доданий до другого тайму час захисник СПАЛу відзначився безглуздим автоголом і подарував нічию "Мілану", який залишається на сьомому рядку в таблиці. Господарі займають передостаннє місце з 19 очками після 29 матчів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду забив гол-шедевр, пустивши м'яч зі швидкістю 105 км / год.