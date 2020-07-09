Колишній футболіст збірної Сінгапуру Хафіз Рахім розбився на мотоциклі в віці 36 років, повідомляє The Sun.

Загибель ексгравця національної команди підтвердили в Футбольній асоціації Сінгапуру. У Рахіма залишилися дружина і троє дітей.

Останнім клубом у кар'єрі Рахіма був сінгапурський "Тампінс Роверс". Крім того, він виступав за місцеві "Ворріорс", "Гомбак Юнайтед" і "Гейланд Юнайтед".

Рахім виграв кубок країни в 2009 році, захищаючи кольори "Гейланд Юнайтед", а через п'ять років у складі "Ворріорс" завоював чемпіонство.

На його рахунку один гол у дев'яти матчах за збірну Сінгапуру. Рахім викликався в національну команду з 2011 по 2014 рік.

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