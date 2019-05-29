32-й тур Прем'єр-ліги: розклад і де дивитися

У чемпіонаті України з футболу 29-30 травня пройдуть завершальні матчі розіграшу Прем'єр-ліги.
32-й тур першості цікавий лише боротьбою за виживання, яку між собою ведуть одеський "Чорноморець" та столичний "Арсенал-Київ".
Побачити поєдинки ігрового дня можна буде на телеканалах "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі розклад матчів.
Прем'єр Ліга. 32 тур
29 травня (середа)
17:00. "Чорноморець" – "Десна", "Футбол 2"
Одеса, стадіон "Чорноморець"
Головний арбітр: Микола Балакін
17:00. "Ворскла" – "Олімпік", "Футбол 1"
Полтава, стадіон імені Олексія Бутовського
Головний арбітр: Анатолій Абдула
17:00. "Арсенал-Київ" – "Карпати"
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського
Головний арбітр: Ярослав Козик
30 травня (вівторок)
17:00. "Маріуполь" – "Зоря", "Футбол 1"
Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка
Головний арбітр: Віктор Копієвський
19:30. "Львів" – "Шахтар", "Футбол 1"
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Максим Козиряцький
19:30. "Олександрія" – "Динамо", "Футбол 2"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Юрій Можаровський
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич відреагував на чемпіонство донецького "Шахтаря".
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