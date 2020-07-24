3000 днів чемпіонства: "Ювентус" відсвяткував неймовірний ювілей в Італії

У четвер, 23 липня, виповнилося рівно 3000 днів з того моменту, як "Ювентус" завоював своє перше з вісьми чемпіонств поспіль.

Як повідомляється на сторінці OptaPaolo в Twitter, 6 травня 2012 року туринський клуб відібрав титул у "Мілана" і вперше з сезону 2002/03 виграв Серію А.

"Ювентус" залишається чемпіоном Італії протягом останніх 3000 днів Twitter OptaPaolo

Відзначимо, що "Ювентус" впевнено лідирує і в нинішньому розіграші італійської першості. У виїзному матчі 35-го туру проти "Удінезе" підопічні Мауріціо Саррі могли достроково завоювати дев'яте чемпіонство поспіль, проте втратили перевагу, відкривши рахунок в кінцівці першого тайму, і програли 1:2. "Ювентус" може оформити перемогу в Серії А вже в наступному поєдинку проти "Сампдорії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник туринського клубу Кріштіану Роналду встановив унікальне досягнення в історії футболу, зробивши дубль в одному з останніх матчів проти "Лаціо".