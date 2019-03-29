29-й тур чемпіонату Італії з футболу: розклад і де дивитися

Матчі 29-го туру італійської Серії А пройдуть з 29 по 31 березня. Центральними протистоянням цього туру стануть відразу два поєдинки. "Рома" на своєму стадіоні прийме "Наполі", а "Лаціо" відправиться в Мілан на поєдинок проти "Інтера".
За традицією деякі матчі чемпіонату Італії в прямому ефірі покажуть канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад туру.
Чемпіонат Італії. 29-й тур
29 березня (п'ятниця)
21:30. "К'єво" - "Кальярі", "Футбол 2"
Верона, стадіон "Марк Антоніо Бентегоді"
Головний арбітр: Розаріо Абіссо
30 березня (субота)
16:00. "Удінезе" - "Дженоа", "Футбол 1"
Удіне, стадіон "Дачія Арена"
Головний арбітр: Лука Пайретто
19:00. "Ювентус" - "Емполі", "Футбол 1"
Турин, стадіон "Альянц"
Головний арбітр: Федеріко Ла Пенна
21:30. "Сампдорія" - "Мілан", "Футбол 1"
Генуя, стадіон "Луїджі Ферраріс"
Головний арбітр: Даніеле Орсато
Aspettando #SampdoriaMilan 🔜⚽- AC Milan (@acmilan) 29 березня 2019 р
Non perdere la trasferta rossonera al Ferraris, guardala su #DAZN ! 👉🏻 https://t.co/Edv9zDtaYL 👀 @DAZN_IT pic.twitter.com/gGDwDYHedp
31 березня (неділя)
13:30. "Парма" - "Аталанта", "Футбол 1"
Парма, стадіон "Енніо Тардіні"
Головний арбітр: Даніеле Кіффі
16:00. "Рома" - "Наполі", "Футбол 1"
Рим, стадіон "Олімпіко"
Головний арбітр: Джампаоло Кальварезе
💪🏿 Training 😉- Koulibaly Kalidou (@ kkoulibaly26) 29 березня 2019 р
💙 #ForzaNapoliSempre ⚽️ # KK26 pic.twitter.com/rsvyyTbR7S
16:00. "Фіорентина" - "Торіно"
Флоренція, стадіон "Артеміо Франкі"
Головний арбітр: Фабріціо Паскуа
16:00. "Фрозіноне" - СПАЛ
Фрозіноне, стадіон "Беніто Стірпе"
Головний арбітр: Марко Ді Белло
19:00. "Болонья" - "Сассуоло"
Болонья, стадіон "Ренато Даль'Ара"
Головний арбітр: Марко Гуїдо
21:30. "Інтер" - "Лаціо", "Футбол 2"
Мілан, стадіон "Джузеппе Меацца"
Головний арбітр: Паоло Маццолені
🚧 | LAVORI IN CORSO- Inter (@Inter) 29 березня 2019 р
🌐 Appiano Gentile
➡️ Verso #InterLazio
▶ ️ #Handanovic
⏭️ #Skriniar
🧐 #Brozovic
🏹 @OficialCedric
🎯 @vecino pic.twitter.com/31Rj7Axuu9
Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду достроково завершив матч 2-го туру кваліфікації Євро-2020 проти Сербії.
Знаменитий форвард "Ювентуса" отримав пошкодження на 29-й хвилині зустрічі і був змушений покинути поле. Його замінив півзахисник Піцці.
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