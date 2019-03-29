29-й тур чемпіонату Італії з футболу: розклад і де дивитися

Матчі 29-го туру італійської Серії А пройдуть з 29 по 31 березня. Центральними протистоянням цього туру стануть відразу два поєдинки. "Рома" на своєму стадіоні прийме "Наполі", а "Лаціо" відправиться в Мілан на поєдинок проти "Інтера".

За традицією деякі матчі чемпіонату Італії в прямому ефірі покажуть канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад туру.

Чемпіонат Італії. 29-й тур

29 березня (п'ятниця)

21:30. "К'єво" - "Кальярі", "Футбол 2" Верона, стадіон "Марк Антоніо Бентегоді" Головний арбітр: Розаріо Абіссо

30 березня (субота)

16:00. "Удінезе" - "Дженоа", "Футбол 1" Удіне, стадіон "Дачія Арена" Головний арбітр: Лука Пайретто

19:00. "Ювентус" - "Емполі", "Футбол 1" Турин, стадіон "Альянц" Головний арбітр: Федеріко Ла Пенна

21:30. "Сампдорія" - "Мілан", "Футбол 1" Генуя, стадіон "Луїджі Ферраріс" Головний арбітр: Даніеле Орсато

31 березня (неділя)

13:30. "Парма" - "Аталанта", "Футбол 1" Парма, стадіон "Енніо Тардіні" Головний арбітр: Даніеле Кіффі

16:00. "Рома" - "Наполі", "Футбол 1" Рим, стадіон "Олімпіко" Головний арбітр: Джампаоло Кальварезе

16:00. "Фіорентина" - "Торіно" Флоренція, стадіон "Артеміо Франкі" Головний арбітр: Фабріціо Паскуа

16:00. "Фрозіноне" - СПАЛ Фрозіноне, стадіон "Беніто Стірпе" Головний арбітр: Марко Ді Белло

19:00. "Болонья" - "Сассуоло" Болонья, стадіон "Ренато Даль'Ара" Головний арбітр: Марко Гуїдо

21:30. "Інтер" - "Лаціо", "Футбол 2" Мілан, стадіон "Джузеппе Меацца" Головний арбітр: Паоло Маццолені

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду достроково завершив матч 2-го туру кваліфікації Євро-2020 проти Сербії.

Знаменитий форвард "Ювентуса" отримав пошкодження на 29-й хвилині зустрічі і був змушений покинути поле. Його замінив півзахисник Піцці.

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