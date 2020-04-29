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29 квітня • оновлено в 16:26
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28 років тому збірна України зіграла перший матч в історії: як це було

1.7т
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29 квітня 1992 року футбольна збірна України провела перший матч в історії, програвши в Ужгороді команді Угорщини з рахунком 1:3. На місцевий стадіон "Авангард" прийшло 13 тисяч уболівальників.

Перший тайм зустрічі завершився нульовою нічиєю і пройшов у рівній боротьбі, а в другій половині наші співвітчизники почали помилятися в обороні, що призвело до трьох голів угорців, забитих після 60-ї хвилини. Матч міг закінчитися розгромною поразкою, але точний штрафний у виконанні Івана Гецко на останніх секундах дозволив Україні скоротити відставання в рахунку і забити перший гол у своїй історії.

Україна - Угорщина 1992 рік

Україна - Угорщина 1992 рік

команда №1

Варто відзначити, що спочатку поєдинок мав відбутися 22 квітня на "Республіканському стадіоні" в Києві, але через фінансові проблем Федерації футболу України він був перенесений до Ужгорода, максимально близько до кордону з Угорщиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня 2009 київське "Динамо" здобуло розгромну перемогу в матчі-відповіді чвертьфіналу Кубка УЄФА і поки що востаннє в історії вийшло в півфінал єврокубка.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Україна Ужгород
Теги
збірна Угорщини з футболу Збірна України з футболу
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