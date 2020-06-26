28-й тур УПЛ: календар, розклад трансляцій, таблиця
В українській футбольній Прем'єр-лізі 27-28 червня будуть зіграні матчі 28-го туру першості.
Центральний поєдинок ігрового дня відбудеться у Чернігові, де місцева "Десна" прийме київське "Динамо".
За традицією вболівальники зможуть побачити поєдинки чемпіонату на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" і УНІАН. Вашій увазі повний розклад туру.
Прем'єр-ліга України. 28-й тур
27 червня (субота)
28 червня (неділя)Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про перенесення фіналу Кубка Україну-2020 зі Львова.