28-й тур УПЛ: календар, розклад трансляцій, таблиця

Олександр Чеканов Футбол 18:18, 26.06.2020 Оновлено: 18:33, 26.06.2020

В українській футбольній Прем'єр-лізі 27-28 червня будуть зіграні матчі 28-го туру першості.

Центральний поєдинок ігрового дня відбудеться у Чернігові, де місцева "Десна" прийме київське "Динамо".

За традицією вболівальники зможуть побачити поєдинки чемпіонату на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" і УНІАН. Вашій увазі повний розклад туру.

Прем'єр-ліга України. 28-й тур

27 червня (субота)

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28 червня (неділя)

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про перенесення фіналу Кубка Україну-2020 зі Львова.

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