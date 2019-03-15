28-й тур чемпіонату Італії з футболу: розклад і де дивитися

Матчі 28-го туру італійської Серії А пройдуть з 15 по 17 березня. Центральними протистоянням цього туру стане міланське дербі між "Міланом" та "Інтером".
За традицією деякі матчі чемпіонату Італії в прямому ефірі покажуть канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад туру.
Чемпіонат Італії. 28-й тур
15 березня (п'ятниця)
21:30. "Кальярі" - "Мілан", "Футбол 2"
Кальярі, стадіон "Сарденья Арена"
Головний арбітр: Даніеле Довері
16 березня (субота)
16:00. "Сассуоло" - "Сампдорія", "Футбол 1"
Реджо-нель-Емілія, стадіон "Мапей - Чітта дель триколор"
Головний арбітр: Федеріко Діонізі
19:00. СПАЛ - "Рома", "Футбол 1"
Феррара, стадіон "Паоло Мацца"
Головний арбітр: Джанлука Роккі
Verso #SPALRoma con il #trenoufficiale @LeFrecce 💪 #ASRoma pic.twitter.com/HoTiM5erKa- AS Roma (@OfficialASRoma) 15 березня 2019 р
21:30. "Торіно" - "Болонья", "Футбол 1"
Турин, стадіон "Олімпіко"
Головний арбітр: Мауріціо Маріані
17 березня (неділя)
13:30. "Дженоа" - "Ювентус", "Футбол 2"
Генуя, стадіон "Луїджі Ферраріс"
Головний арбітр: Марко Ді Белло
🏆 @SerieA- Genoa CFC (@GenoaCFC) 13 березня 2019 р
⚽️ #GenoaJuventus
🗓 Domenica 17 marzo
🕰 Ore 12:30
🏟 Stadio Luigi Ferraris
🎟 Info biglietti ➡️ https://t.co/y5QYBvkyWw pic.twitter.com/RXbAXZNVxF
16:00. "Аталанта" - "К'єво"
Бергамо, стадіон "Атлет Адзуррі д'Італія"
Головний арбітр: Массіміліано Ірраті
16:00. "Лаціо" - "Парма"
Рим, стадіон "Олімпіко"
Головний арбітр: Лука Банті
16:00. "Емполі" - "Фрозіноне"
Емполі, стадіон "Карло Кастеллані"
Головний арбітр: Давіде Маса
19:00. "Наполі" - "Удінезе"
Неаполь, стадіон "Сан-Паоло"
Головний арбітр: Паоло Валері
21:30. "Мілан" - "Інтер", "Футбол 2"
Мілан, стадіон "Джузеппе Меацца"
Головний арбітр: Марко Гуїдо
#MilanInter, tutte le info utili per i tifosi in vista del Derby di domenica 👉🏻 https://t.co/S2pUBm1gOL ℹ pic.twitter.com/HB8bjnTAqv- AC Milan (@acmilan) 15 березня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду може понести серйозне покарання за емоційне святкування гола в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Атлетіко".
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