28-й тур чемпіонату Італії з футболу: розклад і де дивитися

Матчі 28-го туру італійської Серії А пройдуть з 15 по 17 березня. Центральними протистоянням цього туру стане міланське дербі між "Міланом" та "Інтером".

За традицією деякі матчі чемпіонату Італії в прямому ефірі покажуть канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад туру.

Чемпіонат Італії. 28-й тур

15 березня (п'ятниця)

21:30. "Кальярі" - "Мілан", "Футбол 2"

Кальярі, стадіон "Сарденья Арена"

Головний арбітр: Даніеле Довері

16 березня (субота)

16:00. "Сассуоло" - "Сампдорія", "Футбол 1"

Реджо-нель-Емілія, стадіон "Мапей - Чітта дель триколор"

Головний арбітр: Федеріко Діонізі

19:00. СПАЛ - "Рома", "Футбол 1"

Феррара, стадіон "Паоло Мацца"

Головний арбітр: Джанлука Роккі

21:30. "Торіно" - "Болонья", "Футбол 1"

Турин, стадіон "Олімпіко"

Головний арбітр: Мауріціо Маріані

17 березня (неділя)

13:30. "Дженоа" - "Ювентус", "Футбол 2"

Генуя, стадіон "Луїджі Ферраріс"

Головний арбітр: Марко Ді Белло

16:00. "Аталанта" - "К'єво"

Бергамо, стадіон "Атлет Адзуррі д'Італія"

Головний арбітр: Массіміліано Ірраті

16:00. "Лаціо" - "Парма"

Рим, стадіон "Олімпіко"

Головний арбітр: Лука Банті

16:00. "Емполі" - "Фрозіноне"

Емполі, стадіон "Карло Кастеллані"

Головний арбітр: Давіде Маса

19:00. "Наполі" - "Удінезе"

Неаполь, стадіон "Сан-Паоло"

Головний арбітр: Паоло Валері

21:30. "Мілан" - "Інтер", "Футбол 2"

Мілан, стадіон "Джузеппе Меацца"

Головний арбітр: Марко Гуїдо

#MilanInter, tutte le info utili per i tifosi in vista del Derby di domenica 👉🏻 https://t.co/S2pUBm1gOL ℹ pic.twitter.com/HB8bjnTAqv - AC Milan (@acmilan) 15 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду може понести серйозне покарання за емоційне святкування гола в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Атлетіко".

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