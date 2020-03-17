275 млн: УЄФА висунув несподівану вимогу при перенесенні Євро-2020

17 березня офіційно може бути оголошено про перенесення Євро-2020 через пандемію коронавіруса. Однак при цьому УЄФА вимагатиме у футбольних клубів і національних ліг фінансову компенсацію.

За інформацією видання The Athletic, Європейський футбольний союз оцінив витрати, пов'язані з перенесенням фінальної стадії Євро. Щоб їх покрити, клуби і ліги повинні будуть заплатити 275 млн фунтів стерлінгів (близько 300 млн євро).

Відповідну пропозицію буде озвучено у вівторок під час розширеного засідання УЄФА за участю всіх асоціацій-членів УЄФА, на якому і будуть вирішуватися всі нагальні питання, пов'язані з епідемією коронавіруса – і доля Євро-2020, і доля решти матчів плей-офф єврокубків поточного сезону, і доля національних чемпіонатів, які зараз поставлені на паузу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше УЄФА повідомив компаніям-постачальникам, що підготовка до чемпіонату повинна бути зупинена. Крім того, у вівторок буде розглянуто варіант з перенесенням Євро на зиму або на літо 2021 року.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!