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27-й тур чемпіонату Італії з футболу: результати, розклад і де дивитися

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Матчі 27-го туру італійської Серії А пройдуть з 8 по 11 березня. У центральному матчі туру "Фіорентина" прийме римське "Лаціо".

За традицією деякі матчі чемпіонату Італії в прямому ефірі покажуть канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад туру.

Чемпіонат Італії. 27-й тур

8 марта (п'ятниця)

"Ювентус" – "Удінезе" 4:1 (2:0, 2:1)
Голи: 1:0 – 11 Кін, 2:0 – 39 Кін, 3:0 – 67, пенальті Джан, 4:0 – 71 Матюїді, 4:1 – 84 Лазанья.
"Ювентус" – Шченсни, Бардзальї (Бонуччі, 25), Касерес, Ругани, Алекс Сандро, Джан, Спінаццола, Матюїді (Диба, 72), Бентанкур, Федеріко Бернардескі, Кін (Ніколуссі-Кавілья, 80).
"Удінезе" – Муссо, Ларсен, Зегелар, Уілмот (Лазанья, 46), тер Авест (Сандро, 62), Трост-Еконг, де Пауль, Нюйтінк (Опоку, 25), Пуссетто, Де Майо, Фофана.
Попередження: Ларсен (27), Пуссетто (50), Опоку (53).

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9 березня (субота)

19:00. "Парма" - "Дженоа"
Парма, стадіон "Енніо Тардіні"
Головний арбітр: Хуан Лука Саккі

21:30. "К'єво" - "Мілан", "Футбол 1"
Верона, стадіон "Марк Антоніо Бентегоді"
Головний арбітр: Лука Пайретто

10 березня (неділя)

13:30. "Болонья" - "Кальярі", "Футбол 1"
Болонья, стадіон "Ренато Даль'Ара"
Головний арбітр: Массіміліано Ірраті

16:00. "Інтер" - СПАЛ
Мілан, стадіон "Джузеппе Меацца"
Головний арбітр: Джампаоло Кальварезе

16:00. "Сампдорія" - "Аталанта"
Генуя, стадіон "Луїджі Ферраріс"
Головний арбітр: Мікаель Фаббрі

16:00. "Фрозіноне" - "Торіно"
Фрозіноне, стадіон "Беніто Стірпе"
Головний арбітр: П'єро Джакомеллі

19.00. "Сассуоло" - "Наполі"
Реджо-нель-Емілія, стадіон "Мапей - Чітта дель триколор"
Головний арбітр: Джанлука Манган'єлло

21.30. "Фіорентина" - "Лаціо", "Футбол 2"
Флоренція, стадіон "Артеміо Франкі"
Головний арбітр: Даніеле Орсато

11 березня (четвер)

21.30. "Рома" - "Емполі", "Футбол 2"
Рим, стадіон "Олімпіко"
Головний арбітр: Фабіо Мареска

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент мадридського "Атлетіко" Енріке Сересо прокоментував витівку зоряного португальця "Ювентуса" Кріштіану Роналду після матчу Ліги чемпіонів.

Форвард туринців, залишаючи поле, нагадав суперникові, що у нього, на відміну від "матрацників", п'ять трофеїв найпрестижнішого клубного європейського турніру.

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Тема
Чемпіонат Італії
Теги
ФК ЮвентусФК РомаФК ІнтерФК Мілан
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