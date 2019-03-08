27-й тур чемпіонату Італії з футболу: результати, розклад і де дивитися

Матчі 27-го туру італійської Серії А пройдуть з 8 по 11 березня. У центральному матчі туру "Фіорентина" прийме римське "Лаціо".
За традицією деякі матчі чемпіонату Італії в прямому ефірі покажуть канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад туру.
Чемпіонат Італії. 27-й тур
8 марта (п'ятниця)
"Ювентус" – "Удінезе" 4:1 (2:0, 2:1)
Голи: 1:0 – 11 Кін, 2:0 – 39 Кін, 3:0 – 67, пенальті Джан, 4:0 – 71 Матюїді, 4:1 – 84 Лазанья.
"Ювентус" – Шченсни, Бардзальї (Бонуччі, 25), Касерес, Ругани, Алекс Сандро, Джан, Спінаццола, Матюїді (Диба, 72), Бентанкур, Федеріко Бернардескі, Кін (Ніколуссі-Кавілья, 80).
"Удінезе" – Муссо, Ларсен, Зегелар, Уілмот (Лазанья, 46), тер Авест (Сандро, 62), Трост-Еконг, де Пауль, Нюйтінк (Опоку, 25), Пуссетто, Де Майо, Фофана.
Попередження: Ларсен (27), Пуссетто (50), Опоку (53).
90'+3 - TRIPLICE FISCHIO! Bel poker della Juve, che continua la sua marcia in vetta alla classifica!— JuventusFC (@juventusfc) 8 марта 2019 г.
⚽️⚽️ #Kean
⚽️ @emrecan_
⚽️ @MATUIDIBlaise #JuveUdinese pic.twitter.com/VyG1u7QvNX
9 березня (субота)
19:00. "Парма" - "Дженоа"
Парма, стадіон "Енніо Тардіні"
Головний арбітр: Хуан Лука Саккі
21:30. "К'єво" - "Мілан", "Футбол 1"
Верона, стадіон "Марк Антоніо Бентегоді"
Головний арбітр: Лука Пайретто
10 березня (неділя)
13:30. "Болонья" - "Кальярі", "Футбол 1"
Болонья, стадіон "Ренато Даль'Ара"
Головний арбітр: Массіміліано Ірраті
16:00. "Інтер" - СПАЛ
Мілан, стадіон "Джузеппе Меацца"
Головний арбітр: Джампаоло Кальварезе
🚧 | LAVORI IN CORSO- Inter (@Inter) 8 березня 2019 р
🎂Birthday Boy
💪 Pronto a tornare
🔥 @KeitaBalde pic.twitter.com/AfTAuxlKuU
16:00. "Сампдорія" - "Аталанта"
Генуя, стадіон "Луїджі Ферраріс"
Головний арбітр: Мікаель Фаббрі
16:00. "Фрозіноне" - "Торіно"
Фрозіноне, стадіон "Беніто Стірпе"
Головний арбітр: П'єро Джакомеллі
19.00. "Сассуоло" - "Наполі"
Реджо-нель-Емілія, стадіон "Мапей - Чітта дель триколор"
Головний арбітр: Джанлука Манган'єлло
Napoli, il report dell'allenamento # 8marzo 👉🏻 https://t.co/75g3yMWctj- Official SSC Napoli (@sscnapoli) 8 березня 2019 р
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/f3hHD7ZYiv
21.30. "Фіорентина" - "Лаціо", "Футбол 2"
Флоренція, стадіон "Артеміо Франкі"
Головний арбітр: Даніеле Орсато
11 березня (четвер)
21.30. "Рома" - "Емполі", "Футбол 2"
Рим, стадіон "Олімпіко"
Головний арбітр: Фабіо Мареска
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент мадридського "Атлетіко" Енріке Сересо прокоментував витівку зоряного португальця "Ювентуса" Кріштіану Роналду після матчу Ліги чемпіонів.
Форвард туринців, залишаючи поле, нагадав суперникові, що у нього, на відміну від "матрацників", п'ять трофеїв найпрестижнішого клубного європейського турніру.
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